台北延三夜市瓦斯外洩！ 疑地震釀管線破裂 攤商急停業

社會中心／綜合報導

驚傳瓦斯外洩！今天（10日）下午2點多，在台北市大同區延三夜市附近，疑似因為最近多起地震，造成地下瓦斯管線破裂，路面多處裂隙都有瓦斯冒出，警方緊急封閉200公尺路段，進行開挖搶修，為了安全起見，附近店家也只能被迫暫停營業。

大批警消以及瓦斯公司人員，在街頭來回搜索，因為他們獲報，這裡有瓦斯外洩情形。

就怕一個不小心，會發生氣爆，附近攤商只能被迫暫停營業，警方趕緊進行交管，就連消防隊，也間歇性灑水，防止瓦斯濃度過高。

附近攤商：「(生意)差3到4成，7點之前都客滿，沒辦法啊封路人都不見了，沒人啊就封路，人不敢坐下來。」





附近攤商：「因為它那個工程問題，所以我們不能開明火，營業(額)應該(少)蠻多的吧，應該至少(差)5成吧。」





瓦斯外漏，讓周末夜晚，攤商生意最好的時候，卻不能營業，只能叫苦連天，事情發生在10號下午2點多，台北市大同區，延平北路三段66巷上，附近就是延三夜市，經過現場檢測，疑似因為最近多起地震，造成地下瓦斯管線破裂，路面多處裂隙都有瓦斯冒出，也緊急封閉延平北路三段昌吉街到伊寧街口，大約200公尺路段，進行開挖搶修。

隆和里里長沈春華：「警戒範圍內的這些店家，請他們先關閉用火，如果盡可能就是提早(休息)，我們沿路大概有10幾家攤商，願意配合這次的搶修。」





大台北瓦斯公司協理陳信良：「現在已經有開挖出來了，發現是我們的重要管線漏氣。」





空氣中飄散的濃厚瓦斯味，也讓路過民眾快步離開，所幸整起事件，沒有釀成人員傷亡，商家也只盼能盡快修復，讓他們安心做生意。

