財經中心／陳致帆、戴亞倫 台北報導

台北國際建材展登場，看準國內上千萬戶老屋浴室的改造翻修商機，一太衛浴推出加高輕翻修半套式、和整體式衛浴，不用敲磁磚、明管明線就能快速安裝，不僅效率高，時程快而且符合ＥＳＧ減少浪費的環保訴求。最重要是不會漏水，絕對是舊屋翻新的最佳選擇。

拉門一拉開，淺灰色磁磚，霸氣又有型，整體式衛浴，一目了然；另一邊還有半套式，加高輕翻修，不用敲磁磚，明管明線、就能快速安裝，成為舊屋翻新首選。

廣告 廣告

毅太企業總經理洪芳興：「它有兩個型態，一個是加高型的，另外一個就是比較直接不用加高，它樓上樓下可以穿下去，然後直接做排水，這是一個互補性的產品出來，相信未來在整體浴室的解決方案裡面，這又多一個方案來解決漏水的問題。」

台北建材展推整體衛浴翻修 「一太衛浴」快速安裝不漏水

台北國際建材展，一太衛浴推新品搶衛浴翻修商機。（圖／民視財經網）

霧銀色L型滑門一推就開，節省迴轉半徑，不只省空間也更有型，還有無障礙淋浴拉門。台北國際建材展，一太衛浴推新品搶衛浴翻修商機。

毅太企業總經理劉文致：「整個全國有936萬戶的舊有建築，我們今年特別推出來半套式的，來做這個整體衛浴，簡易式整體衛浴來做，滿足一般的翻修市場，讓它也達到不漏水，能夠在浴室裡面能夠享受到，一個舒適安全的一個衛浴生活。」

台北建材展推整體衛浴翻修 「一太衛浴」快速安裝不漏水

整體衛浴產品，只要做局部改善，就能讓浴室煥然一新。（圖／民視財經網）

浴室翻修，過去得重做防水、搬運建材、貼磁磚，工期長又麻煩，一太整體衛浴看準翻修市場趨勢，推出國人需求的整體衛浴產品，只要做局部改善，就能讓浴室煥然一新。

原文出處：台北建材展推整體衛浴翻修 「一太衛浴」快速安裝不漏水

更多民視新聞報導

查帳間練出底氣 穿越逆風磨出韌性 徐聖忠從工讀生到資誠所長之路

煙火別看錯棟! 台北天空塔跑馬燈「他→才是101」

從運動發現人生價值 傳遞重新出發的勇氣 林冠汝的超馬人生

