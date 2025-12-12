台北建材展綠建材吸睛！坂茂綠能、長興材料聯手打造永續建築亮點十足

圖▲坂茂綠能工程總經理羅志岡（左三）、長興材料合成樹脂事業部全球行銷長李聖忠（右二），率展示團隊於台北國際建材展「坂茂綠能塗裝」展位展出，成為展場熱門亮點。（圖／業者提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

台北國際建築建材暨產品展12月11日起一連四天，在台北南港展覽館一館盛大開展。其中綠色建築示範企業坂茂綠能，以打造永續概念的綠建築、綠建材展，成為展場矚目的焦點。

坂茂綠能工程總經理羅志岡表示，該公司以自主開發的賽礫石耐候塗料及一系列高性能外牆塗裝系統，積極回應全球環保趨勢，對「節能、耐候、低維護」的需求。其中賽礫石塗料具備仿石質感、優異抗汙與耐候能力，不僅提升建築外觀質感，也能顯著降低清潔與維護成本，特別適用於新建工程與舊屋外牆翻新。

圖▲坂茂綠能工程總經理羅志岡熱情歡迎業主、建築設計從業人員及有興趣的民眾，蒞臨「坂茂綠能塗裝」展位參觀交流。（圖／業者提供）

坂茂綠能近期更受上遊供應商長興材料邀請，共同公益助力高雄中崙圖書館外牆翻新，成功打造永續友善閱讀空間，以企業力量支持地方文化場域再造永續發展。長興材料為台灣合成樹脂及塗料原料的重要供應商。這次助力高雄中崙圖書館外牆翻新工程採用長興材料自製、具最高防護等級的水性氟碳氣凝膠隔熱塗料。該塗料以水性氟碳樹脂為基底，結合長興材料氣凝膠分散技術，不僅具備超過10年的耐候與耐久性能，更兼具優異的隔熱效果，可有效降低建物外牆熱傳導，預期將為圖書館節省空調耗能與電費支出，進一步提升環境舒適性。長興材料合成樹脂事業部全球行銷長李聖忠表示，透過此次跨企業合作，充分展現企業在永續建築與社會關懷上的實際行動力。

坂茂綠能工程成立於2016年，由創辦人羅志岡以多年塗裝與建築外牆整合經驗為基礎，打造出涵蓋「材料選擇、工法設計、專業施工到驗收保固」的完整塗裝系統。坂茂綠能始終以「建築耐久性」為核心，專注研究外牆塗料在台灣高濕度、高紫外線、高鹽分環境中的長期表現，並持續精進工法，確保每一道塗層都能真正發揮保護效能，展現以綠建築實踐美學與永續結合的價值。

坂茂綠能的技術核心在於讓塗料性能真正作用於建築表層，透過精準的底材評估、耐候系統搭配與專業化施工流程，使外牆同時具備美觀、耐久、機能三大價值。在這屆「台北國際建築建材暨產品展」，坂茂綠能展示多項塗裝革新技術與工程實績，包括：一、賽礫石仿石塗料與高耐候塗裝系統。二、舊屋外牆拉皮與更新工程案例。三、建築外牆的高性能塗層技術。四、極限抗颱結構：環保石材專利認證工法。

台北國際建築建材暨產品展

展出日期：2025年12月11日—12月14日

地點：南港展覽館一館

坂茂綠能塗裝展位：M1020

歡迎業主、建築設計從業人員及有興趣的民眾蒞臨參觀交流。