台北影音公會布局影視AI 從影像製作到產業決策

台北市影音節目製作商業同業公會理事長陳仲祺於《影像世代》影視青年AI×新媒體應用論壇中致詞，分享AI工具對影視創作流程與產業發展帶來的影響。（圖：台北影音公會提供）



《影像世代》影視青年AI×新媒體應用論壇在新北市登場，吸引影視音產業業者與青年影視創作者近百人與會，現場交流AI在影視創作與產業應用的實務經驗。（圖：台北影音公會提供）

隨著生成式人工智慧（ＡＩ）在各行各業的迅速滲透，影視產業正面臨一個關鍵的轉型時刻。從劇本的構思、影像的生成、剪輯的輔助，到新媒體的行銷及觀眾數據的分析，ＡＩ不再僅僅是技術的展示，而是逐漸成為影視創作和產業運作的核心部分。在這場結構性的變革中，產業應該如何應對？青年創作者又該如何在這個新時代中找到自己的定位？

近年來，台北市影音節目製作商業同業公會持續關注影視產業與科技融合的趨勢，並將「影視ＡＩ應用」視為未來推動的重要方向之一。透過論壇交流、實務工作坊，以及即將展開的影視ＡＩ培訓課程，台北影音公會正努力為影視工作者和青年世代建立一套可行且持續的AI創作與工作模式，旨在提升整體產業的競爭力。

在ＡＩ浪潮的影響下，影視產業面臨著效率提升與創作危機的雙重挑戰。過去，影視製作是一個高度依賴人力和時間的產業，從前期的企劃、拍攝製作到後期的剪輯，每一個環節都直接影響成本與時程。隨著短影音和新媒體平台的迅速崛起，內容需求大幅增加，傳統製作流程面臨前所未有的壓力，這使得產業必須尋找新的解決方案以應對挑戰。

ＡＩ工具的出現為產業帶來了嶄新的解決方案。腳本輔助生成、分鏡構想建議、自動剪輯、字幕生成，甚至社群文案與行銷策略分析，都可以透過ＡＩ來協助完成。對於中小型製作團隊和青年創作者而言，這意味著能以更低的成本進行內容測試，並大幅降低創意嘗試的門檻，讓更多的創意得以實現。

此外，ＡＩ的導入同時引發了創作倫理、專業定位及人才轉型等問題的討論。創作者是否會被取代？創意是否會被標準化？這些疑問正是當前影視圈反覆思考的重要課題，值得所有從業者深入探討。

《影像世代》論壇：影視AI從討論走向實作近日，在新北市議會的支持及場地提供下，台北影音公會與新北市新聞記者職業工會聯合主辦了《影像世代》影視青年ＡＩ與新媒體應用論壇，這一活動成為公會推廣影視ＡＩ的重要里程碑。

此次論壇吸引了近百位影視從業者、新媒體工作者及青年創作者參加，討論的議題涵蓋了ＡＩ在影視創作、剪輯流程、新媒體應用及產業發展趨勢等多個方面。與會貴賓從政策、產業及教育的角度深入探討了ＡＩ對影視生態的實質影響，並分享了各自的觀點與經驗。論壇的安排不僅限於演講分享，還設置了ＡＩ影像實作工作坊，實際引導參與者進行腳本發想、短影音剪輯及社群文案生成等操作，使青年創作者能夠即時體驗ＡＩ工具在創作流程中的應用與角色。這樣的實作經驗不僅增強了參與者的技能，也激發了他們對未來影視創作的思考，讓他們在這個快速變化的時代中找到自己的定位與發展方向。

從工具到決策：人工智慧正深刻影響影視產業的「看不見層面」曾擔任行政院新聞局電影處長，現任亞威ＡＩ智能應用學院院長的陳志寬指出，人工智慧對影視產業的影響已不再僅限於製作層面，而是逐漸滲透至決策層，改變了整個行業的運作模式。

陳志寬強調，透過對觀眾行為數據的深入分析、內容偏好的預測以及行銷投放的優化，人工智慧正在重新塑造投資評估和市場判斷的方式。這些技術的運用使得影視製作公司能夠更精準地把握觀眾需求，從而提升作品的市場競爭力。

在未來，影視人才除了需要具備創作能力外，還必須理解人工智慧和數據分析如何影響內容的價值與市場表現。這一觀點也反映了台北影音公會對人才培育方向的重新思考，認識到影視專業不再僅僅是單一技能的堆砌，而是需要結合創作、科技與市場的綜合能力，以應對不斷變化的行業需求。這樣的轉變不僅是對人才素質的提升要求，更是對整個影視產業未來發展方向的深刻洞察。

公會角色的轉變：不僅是產業的代表，更是引導產業升級的先鋒台北影音公會理事長陳仲祺強調，人工智慧（ＡＩ）不應被視為一種威脅，而應被視為一個「放大創作能量的工具」。他指出，真正可能被淘汰的並不是那些創作者，而是那些不願意學習新工具和新工作方式的人。在這樣的背景下，台北影音公會開始系統性地推動與影視相關的AI行動，並以「實務導向」作為核心原則，避免流於單純的概念宣講或技術炫耀。

陳仲祺表示，影視產業正處於快速轉型的過程中，公會的角色不僅僅是反映產業的需求，更應該主動協助會員及青年世代理解當前的趨勢，並掌握相關的工具。他強調，台北影音公會在近年來積極思考如何讓ＡＩ成為產業的助力，而不是造成斷層的壓力。透過這些努力，公會希望能引導產業朝向更具創新和效率的方向發展，確保所有成員都能在這個變革的時代中立於不敗之地。

影視ＡＩ培訓計畫即將啟動，旨在建立一個可持續的人才系統台北影音公會的總幹事蔡富丞表示，《影像世代》論壇不僅僅是一場活動，而是影視ＡＩ推廣計畫的開端。接下來，公會將正式啟動影視ＡＩ培訓課程，這些課程的設計將圍繞影視行業的實際需求，涵蓋ＡＩ影像生成、剪輯輔助、內容企劃、新媒體操作及產業應用等多個領域。

公會希望透過系統化的培訓，幫助影視工作者和年輕創作者建立正確的ＡＩ使用觀念，避免工具的誤用或過度依賴，同時提升整體產業的專業水準。此外，公會也預告將結合培訓成果，持續推動ＡＩ短劇創作營及《We視界》青年影像創作徵集，並將「ＡＩ影像生成」納入重要創作類別，為年輕創作者提供實際發表與交流的平台。在這個快速變動的時代，影視青年需要在ＡＩ世代中尋找自己的定位。ＡＩ不僅帶來了技術上的革新，更引發了工作方法與思維模式的根本轉變。對於影視青年來說，能否在這波浪潮中找到自己的角色，關鍵不在於掌握多少工具，而在於是否能將科技轉化為創作優勢。

蔡富丞強調，推動影視ＡＩ並非單純追逐潮流，而是為了讓產業與青年世代提前佈局。透過論壇、培訓與實務平台的串聯，公會希望協助影視人才在快速變動的環境中穩住腳步，為台灣影視產業注入更多創新與韌性。這一系列的舉措不僅是對未來的預見，更是對當前影視產業發展的積極回應，期望能夠培養出更多具備ＡＩ技術的優秀人才，推動整個行業的進步與發展。