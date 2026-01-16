台北影音公會推動影視AI轉型 《影像世代》論壇集結青年創作者 後續將啟動AI培訓課程

圖說：《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇在新北市登場，吸引影視音產業業者與青年影視創作者近百人與會，現場交流 AI 在影視創作與產業應用的實務經驗。（攝影/薛郁雯）

【記者蔡富丞/新北報導】隨著生成式人工智慧（AI）快速發展，影視產業的製作流程與內容型態正面臨結構性轉變。從劇本發想、影像生成、剪輯輔助，到社群行銷與觀眾數據分析，AI已逐步走進影視創作現場，成為產業升級的重要工具。由台北市影音節目製作商業同業公會（簡稱：台北影音公會）持續推動的影視AI應用行動，也正式進入實質深化階段。

在新北市議會支持並提供場地的情況下，台北影音公會攜手新北市新聞記者職業工會共同主辦的《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇，日前於新北市舉行，吸引近百位影視從業者、新媒體工作者與青年影視創作者參與。論壇聚焦「影視AI實務應用」與「影視產業未來趨勢」，現場交流熱絡，顯示AI已成為影視產業不可忽視的關鍵議題。

圖說：台北市影音節目製作商業同業公會理事長陳仲祺於《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇中致詞，分享 AI 工具對影視創作流程與產業發展帶來的影響。

台北影音公會理事長陳仲祺表示，短影音平台與新媒體生態快速變化，讓影視產業的製作節奏與內容形式持續調整。對多數中小型製作團隊與青年創作者而言，AI工具的導入，能有效降低創作門檻，協助團隊在有限資源下完成前期測試、剪輯嘗試與市場反饋分析。

「AI不是取代創作者，而是讓創作者更有效率地完成創作。」陳仲祺指出，台北影音公會近年積極關注影視AI發展，未來將持續扮演產業與青年之間的橋樑角色，協助創作者理解並善用AI工具，提升整體產業競爭力。

圖說：亞威 AI 智能應用學院院長陳志寬於論壇中致詞指出，AI 已逐步進入影視創作與製片決策流程，從劇本、剪輯到市場分析，皆有實際應用。

本次論壇亦邀請曾任行政院新聞局電影處長、現任亞威AI智能應用學院院長的陳志寬，分享AI如何逐步影響影視產業的決策流程。他指出，從劇本輔助生成、分鏡與剪輯建議，到觀眾數據分析與行銷投放策略，AI已不再只是製作端工具，而是影響市場判斷與投資評估的重要依據。

與會的新北市議會副秘書長李政勳亦肯定台北影音公會長期投入影視人才培育，並指出AI技術有助於提升影視製作效率，為青年創作者創造更多嘗試與跨域合作的機會。

論壇除專題分享外，也安排AI影像實作工作坊，實際帶領與會者操作腳本發想、社群文案生成與短影音剪輯流程，讓青年影視創作者能即時將AI應用轉化為具體作品，縮短學用落差。

圖說：論壇安排 AI 影像實作工作坊，講師帶領學員實際操作腳本發想與短影音剪輯，讓與會青年創作者將 AI 應用即時轉化為創作成果。（攝影/薛郁雯）

台北影音公會表示，《影像世代》論壇只是影視AI推廣的起點，接下來將持續推動影視AI應用與系統化培訓課程，內容將涵蓋AI影像生成、剪輯輔助、內容企劃與新媒體實務，協助影視工作者與青年創作者全面理解AI在產業中的實際角色。

此外，台北影音公會也預告，後續將結合培訓成果，推動AI短劇創作營與《We視界》青年影像創作徵集，並將「AI影像生成」納入重要創作類別，打造結合技術與內容的實務平台。

在AI快速重塑影視產業的當下，台北影音公會強調，唯有及早佈局、系統培育，才能讓影視產業與青年世代在新一波科技浪潮中站穩腳步，開創更多元的內容與市場可能。