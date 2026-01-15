台北影音公會新北記者工會重棒出擊 《影像世代》AI論壇座無虛席

《圖說》台北市影音節目製作商業同業公會理事長陳仲祺於《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇中致詞，分享 AI 工具對影視創作流程與產業發展帶來的影響。〈記者葉柏成攝〉

【記者蔡富丞、葉柏成/新北報導】隨著人工智慧（AI）技術快速發展，影視產業的創作流程與工作模式持續轉變。在新北市議會支持下並於議會場地舉行，由台北市影音節目製作商業同業公會與新北市新聞記者職業工會共同主辦的《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇，今〈15 〉日下午在新北市議會登場，計有影視音產業業者及青年影視創作者近百人與會，現場交流氣氛熱絡。

《圖說》新北市新聞記者職業工會理事長黃村杉於《影像世代》論壇中致詞，表示透過跨界交流與實務分享，有助促進影視產業與新媒體、科技應用的理解與合作。〈記者葉柏成攝〉

《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇，獲得新北市議會支持，議會副秘書長李政勳、新北市議員王威元（國民黨議會黨團書記長）與林國春到場致意，關心影視產業在 AI 與新媒體浪潮下的發展情形。論壇並邀請曾任行政院新聞局電影處長、現任亞威 AI 智能應用學院院長陳志寬，以及台北影音公會理事長陳仲祺、新北市新聞記者職業工會理事長黃村杉等人出席。

今天論壇內容聚焦「AI × 影視創作與剪輯實務」及「AI 影視產業發展的未來」，並安排 AI 影像實作工作坊與綜合座談。主辦單位也預告，後續將推出 AI 短劇創作營及《We視界》青年影像創作徵集，持續推動影視青年培育。

《圖說》亞威 AI 智能應用學院院長陳志寬於論壇中致詞指出，AI 已逐步進入影視創作與製片決策流程，從劇本、剪輯到市場分析，皆有實際應用。〈記者葉柏成攝〉

台北影音公會理事長陳仲祺致詞時表示，短影音與新媒體平台快速成長，影視產業製作節奏與內容形式正快速改變，AI 工具的導入，讓中小型製作團隊與青年創作者能以較低成本進行創作與內容測試，為產業帶來更多可能性。

《圖說》新北市議員王威元於《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇中到場致意，關心影視產業與青年創作者在 AI 與新媒體趨勢下的發展。〈記者葉柏成攝〉

新北市新聞記者職業工會理事長黃村杉指出，記者職業工會成立已6年，之前都投入社會弱勢關懷公益活動，這次很高興能有機會攜手台北市影音節目製作商業同業公會，共同舉辦《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇，內容聚焦「AI × 影視創作與剪輯實務」，以及「AI 影視產業發展的未來」，除感謝新北市議會的支持，也謝謝各位先進的踴躍報名參加。

《圖說》《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇在新北市登場，吸引影視音產業業者與青年影視創作者近百人與會，現場交流 AI 在影視創作與產業應用的實務經驗。〈記者葉柏成攝〉

陳志寬指出，AI 已逐步進入影視產業的創作與決策流程，從劇本輔助生成、影片分鏡與剪輯建議，到觀眾偏好數據分析與行銷投放優化，皆有實際應用，有助降低試錯成本並提升內容效率。