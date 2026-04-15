社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導

昨（14）日下午，台北市一輛復康巴士走基隆路的地下道，明明已經撞到警示桿，司機竟還繼續硬闖，結果車頂直接被限高樑削掉，瞬間變成了敞篷車，撞擊炸裂瞬間畫面曝光，據了解，司機疑似不熟路況跟導航走，也沒注意到限高，讓這輛愛心捐贈、價值兩百多萬的復康巴士，才開3年多就毀了，好在當時車上沒有載人。

一輛復康巴士，往前開要穿越隧道，只見他的車頂先掃過懸掛限高桿，但它沒停下來，繼續往涵洞開。車頂撞上地下道天花板發出巨響，直接被掀開，白色車殼碎裂一地，復康巴士變成敞篷車，當時一輛機車加速，從旁超車，只差一秒，就會被碎片擊中。民眾拍下車子拖吊慘況，整個車頂都被掀了，不說還以為是雙層觀光巴士。事發在14號下午4點多，台北市基隆路地下道，根據了解，肇事的巴士駕駛是新進人員，當時載完長輩，要把車開回去停，疑似不熟路況，跟著導航走，才會開進地下道釀禍。民視記者李豫翰：「我們實際回到現場，可以看到限高架刻意用鐵鍊綁著，搖搖晃晃的就是要讓車子撞到後，有機會可以回頭，但這回復康巴士卻是執意往下開，造成車頂直接開花。」

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台北復康巴士硬闖限高地下道 車頂全削掉「變敞篷車」

台北復康巴士硬闖限高地下道 車頂全削掉"變敞篷車"（圖／Threads）

有網友查到車子資料，發現這輛由民間人士，在2023年花2百多萬捐贈的復康巴士，只用不到3年，就被撞壞，而當時駕駛肇事後，沒有報警，而是自行找拖吊車處理，主管單位北市公運處也將進行了解。北市新工處橋涵分隊分隊長何宗融：「經現場勘查，現場散落物已經清除完成，遭撞擊的其他地下道設施，本處後續將與復康巴士駕駛求償。」









台北復康巴士硬闖限高地下道 車頂全削掉「變敞篷車」

台北復康巴士硬闖限高地下道 車頂全削掉"變敞篷車"（圖／民視新聞）

白天回到現場，新工處也派人到場了解地下道受損情形，而駕駛開車闖入限高地下道，已經違反道交法，可以罰900元到1800元。有沒有肇逃責任，警方也將通知到案說明，也幸好當下車內沒有長者，否則後果不堪設想。





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