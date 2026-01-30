台北心理諮商所推薦，伴侶心理諮商費用

【商家指南推廣專題】

你是否曾經在深夜反覆思考，明明生活一切如常，心裡卻總有說不上來的疲憊與壓力？當情緒長期被壓抑、困擾無法向身邊的人開口時，心理諮商或許能成為舒緩的出口。「立翎心理諮商所」以對關係與生命故事的溫柔理解，成為台北心理諮商所推薦品牌，面對親密關係的拉扯、個人情緒的困頓，或有伴侶心理諮商需求、心理諮商費用的考量，立翎皆能用專業的方式，邀請當事人重新認識自己的內在。

立翎心理諮商所成立於民國114年，品牌相信，人的內在深處存在尚未被找到、等待被理解的靈魂，而心理諮商的價值，正是在安全與信任的關係中，讓內在經驗有機會被找到，進而感受到一份滋養。

廣告 廣告

在50或80分鐘的諮商會談中，當事人得以在保密且安全的結構下，探索心理、記憶、感受與思考之間的交織狀態。立翎所重視的，並非快速給出答案，而是讓那些在生活中無處安放的挫折、失落、悲傷與困惑，能被好好理解與安頓。

心理諮商領域近年呈現百家爭鳴的情況，反映出社會大眾對心理健康的重視，因此品牌在尋找合作心理師時，特別看重其助人理念，以及是否能在諮商關係中，與來談者建立穩定且安全的信任感，這也是他們能入選台北心理諮商所推薦名單的原因。

立翎心理諮商所包括個別心理諮商、伴侶心理諮商、家族心理諮商、團體輔導與企業EAP服務。個別諮商涵蓋自我探索、情緒壓力調適、人際關係、創傷復原、兒童與青少年發展、女性產前產後心理調適、跨文化適應、職涯發展與性別議題等；而在伴侶與婚姻議題中，心理師引導雙方看到關係模式、溝通困境與價值觀差異，協助關係回到理解與對話的狀態。

除了個人與家庭層面，立翎亦提供企業EAP員工一對一輔導、企業主題講座、團體輔導與各項心理健康主題講座邀約，嘗試讓心理諮商走進企業與職場，也因此建立台北心理諮商所推薦口碑。

對多數民眾而言，心理諮商費用與使用門檻也是一大考量。立翎的諮商收費區間落在2000至4000元之間，並配合青壯方案、北捷方案、馬太鞍方案、國軍心理健康支持方案及原住民心理健康支持方案等多項政府補助方案，讓更多人在相對安心的狀態下，接觸心理諮商、照顧自身心理健康。

立翎心理諮商所以能帶給當事人高保密性與安全感為最大主旨，於此，亦獲得公部門的肯定，開業兩年內，連續獲得台北市政府衛生局「心理師執業機構督導考核暨品質提升輔導計畫」優等獎，證明他們身為台北心理諮商所推薦品牌的專業。

未來，品牌希望邀請更多民眾思考如何回到自己的內在，並持續與心理師夥伴共同涵容來談者的生命故事，以多元方式讓心理諮商自然地進入生活。「因為你的來訪與生命經驗的傾訴，才賦予了立翎心理諮商所存在的意義」是立翎的自我定位，也是他們對心理諮商本質的理解，若你正在尋找能被理解、被承接的空間，或是想了解伴侶心理諮商服務與心理諮商費用，那麼台北心理諮商所推薦品牌立翎心理諮商所，便能提供安心探索自我的旅程。

更多台北心理諮商所推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：立翎心理諮商所

聯絡電話：02-27790757

營業時間：週一至週五12:00~21:00，週六12:00~18:00

官網：https://rink.cc/2uc9z

LINE：https://rink.cc/n3s7m

LINE ID：@lilin

以上訊息由立翎心理諮商所提供