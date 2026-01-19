台北必吃滷肉飯～小王煮瓜，半世紀的「黑金」美味，傳承萬華老街區最迷人的台味膠質

台北萬華｜小王煮瓜

台南的滷肉飯吃的是甘甜，那台北萬華的滷肉飯，吃的就是那一股歷經歲月熬煮的鹹香與膠質，走進台北最古老的城區-艋舺（萬華華夜市），空氣中似乎還殘留著百年前的繁華餘韻，華西街觀光夜市，這條曾經以蛇 肉湯與叫賣聲聞名的街道，如今因為幾顆閃亮的星星，再次成為了國際饕客的朝聖地，其中創立於 1975 年，被譽為黑金滷肉飯霸主的「 小王煮瓜」（小王清湯瓜仔肉）。

交通資訊

捷運

搭乘 捷運龍山寺站（板南線），從 1號出口 步行約 5–7 分鐘即可抵達華西街夜市

公車

可搭乘至「龍山寺」或「華西街口」站，下車步行即達

開車

附近可利用龍山寺站地下車場，夜市時段建議搭乘大眾運輸，避免塞車

華西街夜市裡的【小王煮瓜】，創立於1975年，原名為小王清湯瓜仔肉，陪伴艋舺走過半個世紀。它不賣浮誇、不談創新，只專注把一碗湯、一碗飯，做到讓人記一輩子。

第二代接班人僅傳承了上一代那鍋翻滾了半世紀的陳年老滷，更將原本充滿油煙味的傳統攤位，改造成充滿復古文青風的舒適空間，讓它連續多年獲得米其林必比登推介（Bib Gourmand）的殊榮。

從2019年連續獲獎至今，每一年都有拿到獎牌。

現在採用先進的畫單結帳，即使排隊人龍很長，但因為動線規劃得宜，翻桌率極快，通常等待時間比想像中短。

餐廳前方就是超大鍋的清湯瓜仔肉，還有許多滷菜和滷汁的香味不斷飄出。

走進華西街夜市，小王煮瓜的攤位總是特別醒目，明亮的燈光、清楚的動線、整齊的桌椅，即使在用餐尖峰時段，也能感受到一種老店的從容。

MENU

小王煮瓜的菜單非常單純，沒有花俏的創意料理，只有幾十年如一日的經典台味，這裡的菜色展現了減法的藝術，專注把最簡單的滷肉飯與湯品做到極致。

在這裡會看到獨自來吃一碗滷肉飯的長輩，也會看到全家三代擠在同一張桌子前，更不乏拿著相機的觀光客，卻在第一口湯後默默安靜下來，來到這裡必點的就是魯肉飯和清湯瓜仔肉，其他小菜可以搭配著吃。

滷白菜(小)40元

吸滿滷汁卻仍保有爽脆，清甜中帶油香，燉得很軟嫩又香。

魯肉飯(小)40元

這碗飯一上桌，你就會明白為什麼它被稱為黑金魯肉飯了~

肥瘦比例明確，滷汁偏重油香卻不死鹹，入口滑順、尾韻回甘，這裡的滷肉是切成小方塊狀的帶皮肥肉，長時間滷製到幾乎化開，滷肉切得細碎，均勻鋪在白飯上，每一口都能吃到肉香與米香交織。

焢肉飯115元

一碗大碗的滷肉飯作為基底，上面霸氣地蓋上一大塊三層肉，焢肉同樣呈現深褐色，光看顏色就知道滷得有多透，筷子一夾，肉塊立刻分離，入口即化卻保有纖維感。

豆腐(小)20元

滷得入味，口感細嫩，淋上黑金滷汁，簡單，卻不可或缺的小吃，幾乎每桌都有點來搭配。

清湯瓜仔肉80元

清湯瓜仔肉，是小王煮瓜的招牌餐點，湯頭清澈見底，入口卻完全不寡淡，現弄不規則形狀的赤肉羹，吃起來口感特別Q香，這是在其他地方很少喝到的古早味，喝起來也很清爽，內用湯不夠還可以加湯，喝一口帶有胡椒辣勁的甘甜湯頭，全身暖呼呼的。

坐在「小王煮瓜」裡，看著隔壁桌有講著日文的觀光客，也有穿著汗衫的在地阿伯，大家低著頭，專注地扒著碗裡的飯，代表了台灣飲食文化的一種精神，以前的工人，沒有錢吃山珍海味，一碗淋滿豬油與碎肉的飯，配上一碗有肉有湯的瓜仔肉，就是一天動力的來源，如果有到萬華夜市不妨可以試試這必比登推介的名店。

小王煮瓜

地址： 108臺北市萬華區華西街17之4號攤位153號

電話號碼： 02 2370 7118

營業時間：09:00–20:00(週二公休)

文章來源：VIVIYU小世界