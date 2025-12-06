台北忠孝東路男子酒駕昏睡路中央 花蓮女無照撞護島心虛拖車
一名酒後駕車的男子在台北忠孝東路停車睡著，警方不得不破窗喚醒他；另一起事件中，花蓮一名無照女駕駛因恍神撞上行人庇護島後，心虛請拖吊車將車輛拖離現場。這兩起違規駕駛案例皆被警方依法開罰，凸顯了酒駕與無照駕駛的嚴重性。警方提醒民眾，酒後不開車，無照不上路，以確保自身及他人的行車安全。
12月4日下午5點46分，台北市忠孝東路4段發生一起酒駕事件。一台白色轎車停在路中央，明明是綠燈，駕駛卻遲遲不前進，還慢慢往前滑動。巡邏員警發現異狀後靠近查看，發現28歲張姓男子在駕駛座上睡著了。
警方見車內駕駛沒有反應，決定實施及時強制。員警大力敲擊車窗，但不管怎麼呼喊，裡面的駕駛都叫不醒，只好出動破壞器材。窗戶被敲破一個洞後，駕駛才終於醒來。警方隨即要求他開門下車並熄火。
經酒測後，張姓男子的酒測值高達0.54毫克。他表示，前一天晚上八點半去找朋友聚餐，喝酒喝到凌晨一點半，想直接開車回台北上班，但因不勝酒力才在路上睡著。
除了酒駕外，同一天花蓮也發生一起無照上路肇事案件。將近中午12點，花蓮市一名48歲任姓女子沿十六股大道由東往西行駛，左轉進入中央路四段時，疑似恍神沒注意路況，轎車失控衝上行人庇護島，撞斷防撞桿並卡在上面。
由於任姓女子沒有駕照還開車上路，心虛不敢報警，便請拖吊車來將車輛拖離現場後自行離去，企圖逃避警方罰則。花蓮分局自強派出所長蔡宗晏表示，本案依規定向駕駛依違反道路交通管理處罰條例第21條及62條以自單舉發，女駕駛以為自行處理就沒事，最後還是挨罰。
《TVBS新聞網》提醒您：
◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕
◎未滿18歲者禁止飲酒
