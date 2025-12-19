台北恐攻案釀4死！嫌犯張文曾任志願役 鄰居坦言「他自小乖巧」

張文犯下恐攻釀成4死，其家人已被警方接到台北處理後事，警方則在門口等候搜索。（圖／周志龍攝）

台北市19日傍晚發生重大恐怖攻擊事件，釀成4死9傷慘劇。行兇男子為27歲的張文，籍貫桃園楊梅，案發時先在台北車站M7出口投擲多顆煙霧彈，期間一名上前制止的民眾遭其持刀砍殺，當場死亡。

張文隨後持長刀移動至中山捷運站附近，持續對路人展開隨機攻擊，期間再度使用煙霧彈製造混亂，並闖入誠品生活南西店內砍人。事件最終以張文墜樓身亡告終，警方統計目前已知造成4人死亡（包含張文）、9人受傷。

據了解，張文為桃園市楊梅區居民。警方表示，案發後已持搜索票前往其住家搜索，確認是否藏有煙霧彈等違禁品。張文父母當時已前往台北配合調查，未在住處內。鄰居受訪時指出，張家已在當地居住逾30年，平時較少與鄰里互動，「張文自小乖巧，但鮮少與人熟識。」

張文背景也引起外界關注。據了解，張文曾服志願役軍人，後於民國111年間因酒駕行為遭國軍汰除。離營後，他仍具備教育召集義務。檢方指出，張文遷移戶籍後未依法申報，導致2024年11月25日送達的教育召集令未能通知到案，因此涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌。

桃園地檢署遂於2025年7月11日對張文發布通緝，當時已列為追緝對象。警方目前正進一步釐清其行凶動機，並調查其是否有預謀規劃此次攻擊行動。

