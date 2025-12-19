台北恐攻連環爆 專家提醒外出先看出口 別低頭滑手機

張文犯案後逃至誠品西南店，遭圍捕後墜樓輕生送到國泰醫院急救，晚間宣告身亡。（圖／翻攝畫面）

捷運台北車站、中山站19日發生恐怖攻擊，一名27歲男子在投放煙霧彈後隨即殺人。專家指出，多數暴力事件是「多重因素疊加」的結果，非單一人格造成，常見的高風險心理特徵包括強烈的被害感、情緒調節能力低、衝動性高、社會疏離與孤立。民眾察覺異常，就應先拉開距離，不要等確認。不論是在捷運、百貨等地方，先記住出口，應養成「快速掃描出口」的習慣，別低頭滑手機。

精神科醫師楊聰財表示，長期覺得「社會對不起我」、「大家都在壓迫我」的人，容易把挫折歸因於陌生人、制度、整個世界，形成「我們vs他們」的對立心態，在慢性羞辱感、無力感之下，就會導致憤怒外射。而情緒調節能力極低的人難以自我冷卻，憤怒、焦慮、恐慌來得又快又猛，常有「爆發式行為」。

廣告 廣告

楊聰財表示，衝動性高、風險評估差的人，不太能預見行為後果，當下只想「做點什麼」。另社會疏離與孤立者，因與人連結薄弱、缺乏支持系統，有時會想要用極端方式讓世界注意到自己。偏執、信念扭曲的人，則會過度懷疑他人動機，對特定族群、地點、象徵有強烈敵意。

要辨識這類「高風險狀態」，楊聰財提醒，應提升「情境警覺」，留意他人情緒狀態是否異常，如眼神警戒、空洞或極度憤怒、自言自語、來回踱步等、無明確目的地卻長時間停留、對微小刺激反應過度、攜帶可疑物品，都需警覺。關鍵不是「長相」或「怪不怪」，而是「行為是否不符合情境邏輯」。

此次犯案地點中，不少行人反應慢，楊聰財解釋，這是因為我們的第一反應多是：「應該不是我想的那樣吧？」。旁觀者效應之下，人越多，越容易覺得「應該有人會處理」，自我行動的責任感被稀釋。

楊聰財提醒，察覺異常就要先離開，不要等確認，畢竟不確定並不等於安全，覺得怪，就先拉開距離，拉開距離、通報、協助疏散，才是最安全的正確行為。不論在捷運、百貨、演唱會，都要養成「快速掃描出口」的習慣，不是低頭滑手機。目擊者若出現反覆回想畫面、煙霧味、睡不好、不敢達捷運，都是正常創傷反應，但若症狀持續2周～1個月都沒改善，且影響生活，或出現強烈恐慌發作、呼吸困難等，就應就醫。

更多中時新聞網報導

劉錫明攜前世情人亮相 不當女兒經紀人

MLB》「虎王」去留還未定 老虎先挖天使終結者

宋偉恩沉浸推理實境 曝自己最大缺點