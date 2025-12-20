台北恐攻釀4死引民眾恐慌 醫揭「如何自保、互救」：第一反應跑

27歲張姓男子在台北車站丟擲煙霧彈，57歲余姓男子見狀欲上前阻止，卻遭張嫌持刀刺中背部，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／林煒凱攝）

台北市19日發生嚴重攻擊事件，27歲男子張文在北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店隨機行凶，造成4人死亡、多名民眾受傷。事件震驚社會，也讓不少市民感到恐懼。

警方追查後發現，張文行凶前曾在住所縱火並藏有多瓶汽油彈，事件過程中造成多名傷亡，社會各界對安全防護及應變意識的重視再度提升。

ICU醫師陳志金指出，台灣長期生活在相對安定的環境中，民眾對突如其來的危機可能缺乏應對經驗。他呼籲，不論是家中長輩或孩子，都應趁機了解面對災難或事故時，可事先採取的準備與應對方式。

陳志金呼籲，不論是家中長輩或孩子，都應趁機了解面對災難或事故時，可事先採取的準備與應對方式。（圖／翻攝自陳志金臉書）

陳志金特別推薦民眾翻閱近期發放的《台灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」），並指出幾個重點頁面，包括第12頁毒化物災害應對；第13頁大量出血處理、CPR、傷患搬運；第23頁面對焦慮的自我調適方法；第24頁如何與孩子討論危機。

此外，陳志金強調，若民眾尚未收到紙本手冊，亦可透過線上資源查詢相關內容。他也提醒，遇到攻擊或突發危機時的應對順序為：「先逃跑（Run）、再藏匿（Hide）、最後反抗（Fight）」。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



