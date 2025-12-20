台北恐攻「釀4死11傷」！民眾自發獻白花哀悼：願逝者安息

社會中心／李紹宏報導

昨（19日）晚間，台北車站與中山站一帶驚傳隨機殺人事件。27歲的張文先在捷運站內投擲煙霧彈並持刀襲擊乘客，隨後一路竄逃至中山南西誠品百貨周邊持續行兇，最終跳樓身亡。這場突如其來的暴力案件共造成3名無辜民眾不幸喪生，連同兇嫌在內共計4人死亡，另有11名傷者正接受治療。今日有民眾到現場獻花，盼逝者安息。

隨機殺人噩耗傳出，今（20）日不少民眾在中山站獻花。（圖／翻攝畫面）

慘案發生翌日，中山誠品南西宣布休息一天，門口已恢復平靜，但仍可見驚心痕跡，尤其是當時遭砍倒地的騎士不幸遇難處，已湧入大批自發悼念的市民。現場堆滿了潔白花束與手寫小卡，民眾透過文字表達哀思，除希望逝者能一路好走外，也共同集氣祝願傷者早日康復，期盼社會能早日走出陰霾，恢復過往的安穩生活。

更多三立新聞網報導

躲倉庫與死神擦身！誠品員工淚憶「台北隨機大逃殺」：大家都很勇敢

「這顏色」火龍果能護心臟、有效控血糖！營養師揭3類人適合吃

「無加糖優酪乳」每份卻含15克糖 他酸詐騙鬼島！網揭真相打臉

聖誕交換禮物抽到「最大一箱」！她打開後心涼了 眾笑翻：至少很實用

