台北情侶命喪火窟陳屍浴室 消防局揭逃生3大錯誤觀念

台北市大安區光復南路一棟大樓的10樓住家於1月31日晚間突然發生嚴重火災，濃煙竄出，消防人員迅速趕到現場救出一對情侶，但兩人送醫後仍因傷重不治。根據報導，兩人在主臥室的浴室內被發現，初步懷疑是因為來不及逃生而選擇躲進浴室等待救援。

火災現場。 （資料照／中天新聞）

資深消防人員指出，許多人在火災發生時第一反應是取水滅火，因而將「水源」視為安全之地，甚至誤以為浴室的排水孔可以提供新鮮空氣。實際上，面對火災時應遵循「小火快跑、大火關門窗待援」的原則，不應躲在浴室內。

台北市消防局在其「防災科學教育館」官網上提醒，浴室及廁所多為塑膠門，耐熱性差，濃煙溫度可達200至400度，足以融化門扉，無法有效阻擋濃煙，最終可能導致生命危險。此外，浴室的水源面對高熱濃煙並無實質效果，即使全身淋濕也僅能提供心理安慰。

消防局建議，若在火災中無法立即逃離，應儘量躲在有外窗的房間內，關閉門並用膠帶或毛巾封住門縫，打開窗戶以呼救或撥打119等待救援，以提高獲救的機會。

