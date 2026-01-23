台北愛樂少年及兒童合唱團年度音樂會 展現成長軌跡

記者劉昕翊／臺北報導

「『在歌聲中起飛』台北愛樂少年及兒童合唱團年度音樂會」將於1月24、25日，在誠品表演廳溫馨登場，集結合唱、鋼琴獨奏、聲樂獨唱及打擊樂演出，透過多元編制與豐富曲目，展現孩子們在學習歷程中的成長軌跡。

「台北愛樂少年及兒童合唱團」甫於去年7月初於加拿大Kathaumixw國際音樂節中，以純淨童聲感動國際舞臺；在來自美國、加拿大、哥斯大黎加、紐西蘭、菲律賓及斯洛維尼亞等近乎千人的國際優秀團隊中榮獲「童聲組」第2名佳績，更獲選為大獎賽指定獻唱團隊，代表臺灣登上最高榮耀舞臺，為國際音樂界再添亮點。

「台北愛樂文教基金會」表示，在「台北愛樂少年及兒童合唱團」的訓練中，歌聲從來不只是音符的堆疊，更是一段段孩子學習表達與成長的歷程，自1989年創團以來，合唱團以系統性的訓練與充滿啟發的學習環境，陪伴無數學童在音樂中培養專注力與合作精神，並從一次次的排練與演出中建立自信與勇氣，而團隊重視舞臺實踐與藝術啟蒙，除國內定期演出，足跡更遍及歐洲與亞洲各大音樂節與比賽，在國際舞臺上屢獲佳績，讓童聲成為文化交流的重要橋梁，也讓每一位孩子的人生成長旅程，更加豐富且難忘。

此外，「台北愛樂少年及兒童合唱團」開放新團員招募，邀請對歌唱有興趣、年滿7至17歲的孩子報名參加，甄選將於1月31日舉行，內容包含聽音、視唱與音域測試，協助了解每位孩子的潛力並安排適合的班級，讓孩子在音樂中找到自信與方向，從歌聲啟程，開啟一段難忘的童年記憶。

「『在歌聲中起飛』台北愛樂少年及兒童合唱團年度音樂會」將於1月24、25日，在誠品表演廳溫馨登場。（台北愛樂文教基金會提供）