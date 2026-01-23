台北愛樂少年及兒童合唱團 今、明「在歌聲中起飛」

記者劉昕翊／臺北報導

「『在歌聲中起飛』台北愛樂少年及兒童合唱團年度音樂會」今、明在誠品表演廳溫馨登場，集結合唱、鋼琴獨奏、聲樂獨唱及打擊樂演出，透過多元編制與豐富曲目，展現孩子們在學習歷程中的成長軌跡。

「台北愛樂少年及兒童合唱團」甫於去年7月初於加拿大Kathaumixw國際音樂節中，在來自美國、加拿大、哥斯大黎加、紐西蘭、菲律賓及斯洛維尼亞等近乎千人的國際優秀團隊中，榮獲「童聲組」第2名佳績，更獲選為大獎賽指定獻唱團隊，登上最高榮耀舞臺，為國際音樂界再添亮點。

廣告 廣告

此外，「台北愛樂少年及兒童合唱團」開放新團員招募，邀請對歌唱有興趣、年滿7至17歲的孩子報名參加，甄選將於31日舉行，內容包含聽音、視唱與音域測試，協助了解每位孩子的潛力並安排適合的班級，讓孩子在音樂中找到自信與方向，從歌聲啟程，開啟一段難忘的童年記憶。

「台北愛樂少年及兒童合唱團年度音樂會」今在誠品表演廳溫馨登場。（台北愛樂文教基金會提供）