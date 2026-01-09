台北愛樂少年團20週年 《仲夏夜之天方夜譚》重塑想像

記者黃朝琴／臺北報導

台北愛樂少年樂團創團20週年，《仲夏夜之天方夜譚》經典跨界音樂會，本月13、14日接連於臺中國家歌劇院、臺北國家音樂廳獻演，指揮劉柏宏、游家輔領軍，特邀小提琴家李宜錦擔任客席首席，攜手編導蕭東意與說書人張殷齊，透過音樂、戲劇與敘事跨界結合，為經典管弦樂作品重塑想像，打造嶄新聆賞體驗，邀請親子走進故事、走近音樂的溫柔相遇。

台北愛樂文教基金會今（9）日表示，台北愛樂少年樂團「故事音樂盒」系列音樂會，深受大小朋友喜愛，將音樂與文學、戲劇等藝術形式結合，呈現寓教於樂的音樂體驗，感受音樂與表演藝術的魅力。

台北愛樂文教基金會指出，台北愛樂少年樂團20週年重要演出《仲夏夜之天方夜譚》音樂會，邀大小朋友共赴音樂劇場，透過熟悉卻嶄新的經典旋律，結合戲劇敘事與舞台想像，在聆聽過程找回純粹感動，在音符與故事交織中，展開仲冬夜晚的奇幻旅程，留下難忘的美好回憶。

《仲夏夜之天方夜譚》音樂會選粹孟德爾頌《仲夏夜之夢》與李姆斯基．柯薩可夫《天方夜譚》兩部經典作品，分別描繪夢幻愛情與東方傳奇的奇想世界。在故事音樂盒的框架下，作品被重新組構與詮釋，引領觀眾展開一場跨越文化與想像的音樂旅程。

這次製作特別邀請編導蕭東意參與整體構思，從戲劇結構與敘事節奏出發，重新梳理音樂與舞台之間的關係；並由男高音張殷齊擔任說書人，結合聲音表情、角色轉換與音樂線索，成為串聯全場的重要引導。兩人的合作，讓音樂不再只是被動聆聽，而是隨著故事推進，形成立體而流動的觀演經驗。

2026年適逢台北愛樂少年樂團成軍20週年，多年來以弦樂團、管樂團及管弦樂團等多元編制，形塑完整豐富的少年音樂舞台。除推廣少年古典音樂教育，提供學齡學童展演平台，也邀請國內學成、活躍於專業舞台的青年音樂家擔任指揮與合作夥伴，透過定期音樂會與跨界音樂劇，陪伴團員在舞台實踐中累積經驗、拓展視野。

台北愛樂少年樂團創團20週年，形塑完整豐富的少年音樂舞台。（台北愛樂文教基金會提供）

台北愛樂少年樂團《仲夏夜之天方夜譚》跨界經典音樂會，為熟悉旋律重塑想像。（台北愛樂文教基金會提供）

小提琴家李宜錦擔任客席首席。（台北愛樂文教基金會提供）

男高音張殷齊擔任說書人，結合聲音表情、角色轉換與音樂線索，成為串聯全場的重要引導。（台北愛樂文教基金會提供）

編導蕭東意從戲劇結構與敘事節奏出發，梳理音樂與舞台關係。（台北愛樂文教基金會提供）