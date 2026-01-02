台北愛樂少年樂團20週年 曾耿元領奏淬鍊之夜
台北愛樂少年樂團迎來創團20週年，1月6日首場音樂會《淬鍊夜之樂》邀請旅美小提琴家曾耿元以「領奏」形式攜手演出，在世代對話與弦樂經典之中，奏響承先啟後的重要時刻。
台北愛樂文教基金會表示，相較於傳統由指揮主導的演出型態，領奏更仰賴團員之間的即時回應與高度默契，也更能凸顯弦樂合奏的呼吸與流動。節目選曲涵蓋羅西尼《G大調第一號弦樂奏鳴曲》、德沃札克《E大調弦樂小夜曲》及柴科夫斯基《C大調弦樂小夜曲》三位作曲家的弦樂經典，其中德沃札克與柴科夫斯基的小夜曲，更是公認「三大弦樂小夜曲」中的兩首名作。
曾耿元出生於台灣，是活躍於國際舞台的小提琴家與音樂教育家，長年於歐美與亞洲各地演出，並與多個國際知名樂團合作。他的演奏曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」，以及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀牌等重要肯定。除演奏之外，曾耿元亦深耕音樂教育，目前任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家，並透過演出與教學持續深化音樂專業的傳承與實踐。
多年來，台北愛樂少年樂團持續以弦樂團、管樂團及管弦樂團等多元編制，形塑完整而豐富的少年音樂舞台，也長期邀請學成歸國、活躍於專業舞台的青年音樂家擔任指揮與合作夥伴，透過定期音樂會與跨界音樂劇製作，陪伴團員在舞台實踐中累積經驗、拓展視野。
對台北愛樂少年樂團而言，20週年如同樂章中的一個「延長記號」，為下一段聲音預作準備。樂團20週年紀念Logo也以延長記號為設計概念，象徵樂團在沉澱與呼吸之間，醞釀新的延展，迎向樂團新的篇章。(編輯 : 廖奕婷)
