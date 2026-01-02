台北愛樂少年樂團20週年 《淬鍊夜之樂》迎向嶄新篇章

記者劉昕翊／綜合報導

2026年新年之際，「台北愛樂少年樂團」將於1月6日，在國家兩廳院演奏廳舉行20週年首場音樂會《淬鍊夜之樂》，展現長期音樂養成的深厚成果，並特別邀請臺灣旅美小提琴家、現任美國琵琶第音樂學院教授曾耿元擔任領奏，在世代對話與團隊合作中，以樂音接棒，迎向嶄新的篇章。

小提琴家曾耿元出生於臺灣，長年於歐美與亞洲各地演出，並與多個國際知名樂團合作，並長期投入音樂教育，現任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家。此次適逢「台北愛樂少年樂團」成軍20週年，邀請曾耿元以「領奏」形式與樂團合作，選曲涵蓋羅西尼《G大調第一號弦樂奏鳴曲》、德沃札克《E大調弦樂小夜曲》與柴科夫斯基《C大調弦樂小夜曲》3位作曲家的弦樂經典；其中，德沃札克及柴科夫斯基兩首小夜曲更是著名三大弦樂小夜曲之二。

此外，「台北愛樂文教基金會」表示，「台北愛樂少年樂團」20週年如同樂章中的一個延長記號，在前行的旋律中暫作停駐，回望來時路，也為下一段聲音預作準備，而20週年紀念Logo設計以延長記號為概念，象徵樂團在沉澱與呼吸之間，醞釀新的延展；以童趣而純粹的「20」字樣結合樂器剪影，呈現多元編制與少年演奏者的成長軌跡。

「台北愛樂少年樂團」將於1月6日在國家兩廳院演奏廳舉行20週年首場音樂會《淬鍊夜之樂》，展現長期音樂養成的深厚成果。（台北愛樂文教基金會提供）

《淬鍊夜之樂》邀請臺灣旅美小提琴家、現任美國琵琶第音樂學院教授曾耿元擔任領奏，以樂音接棒，迎向嶄新的篇章。（台北愛樂文教基金會提供）