台北愛樂少年樂團20週年 首獻《淬鍊夜之樂》音樂會

台北愛樂少年樂團 Taipei Philharmonic Youth Ensemble

成立邁入20週年的台北愛樂少年樂團，將於2026年新年之際推出20週年首場音樂會《淬鍊夜之樂》，以弦樂經典為軸，展現長期音樂養成的深厚成果。《淬鍊夜之樂》將於明晚(6日）7點半在國家兩廳院演奏廳舉行，特別邀請臺灣旅美小提琴家、現任美國琵琶第音樂學院教授曾耿元擔任領奏，在世代對話與團隊合作中，以樂音接棒，迎向嶄新的篇章。

音樂會邀請小提琴家曾耿元以「領奏」形式與樂團合作，相較於傳統指揮主導的演出型態，領奏更仰賴團員之間的即時回應與高度默契。節目選曲涵蓋羅西尼《G大調第一號弦樂奏鳴曲》、德沃札克《E大調弦樂小夜曲》與柴科夫斯基《C大調弦樂小夜曲》三位作曲家的弦樂經典；當中德沃札克及柴科夫斯基兩首小夜曲更是著名三大弦樂小夜曲之二。

曾耿元出生於臺灣，是活躍於國際舞臺的小提琴家與音樂教育家，長年於歐美與亞洲各地演出，並與多個國際知名樂團合作。他的演奏曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀牌等肯定。除了演奏之外，曾耿元長期投入音樂教育，現任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家，並透過演出與教學持續深化音樂專業的傳承與實踐。