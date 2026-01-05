台北愛樂少年樂團20週年 首獻《淬鍊夜之樂》音樂會
成立邁入20週年的台北愛樂少年樂團，將於2026年新年之際推出20週年首場音樂會《淬鍊夜之樂》，以弦樂經典為軸，展現長期音樂養成的深厚成果。《淬鍊夜之樂》將於明晚(6日）7點半在國家兩廳院演奏廳舉行，特別邀請臺灣旅美小提琴家、現任美國琵琶第音樂學院教授曾耿元擔任領奏，在世代對話與團隊合作中，以樂音接棒，迎向嶄新的篇章。
音樂會邀請小提琴家曾耿元以「領奏」形式與樂團合作，相較於傳統指揮主導的演出型態，領奏更仰賴團員之間的即時回應與高度默契。節目選曲涵蓋羅西尼《G大調第一號弦樂奏鳴曲》、德沃札克《E大調弦樂小夜曲》與柴科夫斯基《C大調弦樂小夜曲》三位作曲家的弦樂經典；當中德沃札克及柴科夫斯基兩首小夜曲更是著名三大弦樂小夜曲之二。
曾耿元出生於臺灣，是活躍於國際舞臺的小提琴家與音樂教育家，長年於歐美與亞洲各地演出，並與多個國際知名樂團合作。他的演奏曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀牌等肯定。除了演奏之外，曾耿元長期投入音樂教育，現任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家，並透過演出與教學持續深化音樂專業的傳承與實踐。
其他人也在看
跨越26年的驚喜！《寶可夢》粉絲開箱時光膠囊驚現初代卡包，市值破10萬！
當我們小時候時，有時往往會因為某些契機，而在一個地方埋下自己的時光膠囊，靜待未來的某一天會有機會能夠打開。而國外有一位自小就很喜歡《精靈寶可夢》的粉絲近日打開了家族中這個已經保存了超過 26 年的時光膠囊，結果卻意外發現，當中竟有著三個《精靈寶可夢》的初代卡包，每一包卡包還被很完善的保存在泡泡袋中，現在在國外拍賣網站 ebay 上的售價已經每包超過 1000 美元（約 30000 新台幣），並且如果能夠開出閃卡等特殊卡片，那麼就有機會獲得更高的收益。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
美襲委內瑞拉如「巴拿馬行動」翻版 活捉兩名拉丁美洲領導人 相隔36年同日落網
美國1月3日在委內瑞拉境內逮捕該國總統馬杜洛，並將其押送至紐約，為美國總統川普數個月來施壓行動的最高潮，消息震撼國際，引發輿論譁然，部分國家領袖表達批評與譴責。事實上，美國過去曾在利比亞等國境內逮捕刑事嫌疑人，但通常會取得當地政府同意；而美方長期指控馬杜洛統治缺乏正當性，卻未承認任何其他委內瑞拉領導人，能夠合法授權這次逮捕行動。川普這次行動，也讓外界聯想到1989年的「巴拿馬行動」（Invasion of Panama）。時任美國總統老布希（George H. W. Bush）於1989年底下令出兵，並在1990年1月3日逮捕巴拿馬實際領導人諾瑞嘉（Manuel Noriega）將軍。與馬杜洛相似，兩人皆遭美方指控涉及毒品犯罪，並被視為不具合法性的領導人。諾瑞嘉當時躲進梵蒂岡大使館，在連日遭到高分貝搖滾樂播放施壓後投降。此後，他餘生大多在羈押中度過，罪名除毒品犯罪外，還包括謀殺與組織犯罪，先後在美國、法國與巴拿馬服刑，最終於2017年因腦溢血病逝。1989年入侵巴拿馬後，時隔37年，美軍在拉丁美洲地區再度進行如此「直接」的軍事干預行動。分析人士指出，兩次行動中，美國皆動用武力，主要目的在於確保其西半球的重要戰略資產，分別是巴拿馬運河與委內瑞拉的石油油田。美國前駐巴拿馬大使費里（John Feeley）表示，入侵巴拿馬對該國帶來「正面影響」，建立民主制度、實現政權和平轉移，並帶動經濟起飛。不過專家普遍認為，委內瑞拉的情勢遠比當年的巴拿馬複雜，川普宣稱的「接管」如何落實，仍充滿變數，甚至可能引發權力真空，導致長期動盪。Yahoo奇摩（國際通） ・ 2 小時前 ・ 1
藍白超怕習近平？牽涉中共「3大立院議案」皆封殺、延宕
本屆國會藍白以多數席次輾壓民進黨，除了強行修惡「憲訴法」、「財劃法」及反年改等一系列爭議法案外，更在近一年來面對中國相關譴責案時，以杯葛、封殺、延宕的手段阻礙立院民進黨團。回顧前年9月迄今，面對民進黨所提反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議、譴責中共跨境鎮壓惡行及譴責中國軍演等議案，皆遭藍白封殺，或自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
新／15縣市低溫特報 明天凌晨至上午恐跌破10度
新／15縣市低溫特報 明天凌晨至上午恐跌破10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
內政部挺婚育家庭1月起租金補貼加碼、優先入住社宅
內政部為創造友善青年婚育之環境及務實面對少子化國安議題，特提出「青年婚育租屋協助支持專案」，自一一五年一月起，針對婚育家庭提供租金補貼金額加碼與資格放寬、優先入住社會住宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。內政部表示，自今年一月起，三百億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記二年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼五十%；每多生一胎再加碼補貼五十%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。另在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費三倍放寬至三．五倍，以營造婚育友善環境。內政部補充，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼三大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持，鼓勵年輕朋友敢婚、願生與樂養。中央於一一四年 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 66
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 4
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 299
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 65
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 2
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 147
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 28