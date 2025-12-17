台北愛樂管弦樂團40歲生日 獻演馬勒千人交響曲

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）傾民間之力，台北愛樂管弦樂團將推出作曲家馬勒的「第八號交響曲」，國家音樂廳舞台上超過350名音樂家共演，也將為台北愛樂管弦樂團成團40周年畫下精彩句點。

台北愛樂管弦樂團首席指揮林天吉今天在記者會上表示，馬勒「第八號交響曲」因龐大的編制、壯闊的音響與深刻的人文精神，被譽為「千人交響曲」，是古典音樂史上最具規模的鉅作之一，「過去都是公立樂團有資源可以成就這首樂曲，這是第一次有民間可以演出，代表了民間愛樂的驚人實力。」

廣告 廣告

林天吉表示，過去他在當台北愛樂管弦樂團前音樂總監亨利‧梅哲（Henry Mazer）徒弟時，「老先生就曾經說，要能演出馬勒這首樂曲需要資源，這資源不光是行政能力，更重要的是看是否有足夠的音樂家與音樂實力可以撐起這首樂曲，現在我們做到了，票券現在也已全數售罄，非常感謝各界支持。」

馬勒在這首「第八號交響曲」樂曲融合拉丁聖詩「來，聖靈，創造主」與歌德「浮士德」詩句，展現作曲家宗教的深刻省思；管弦樂層層堆疊的聲響與磅礡的合唱，被譽為「以音樂建構的聖殿」，更被認為是「來自宇宙的聲音」。這部樂作不僅是馬勒創作生涯的巔峰，更象徵他對生命意義的最終回答。

台北愛樂自創團以來，即以細膩的音色與國際水準的演出聞名。樂團40年前由芝加哥交響樂團副指揮亨利‧梅哲親自創立，嚴格訓練，形成獨樹一幟的「梅哲之音」，歐洲巡演時被媒體譽為「島嶼的鑽石」。40年來，樂團從室內樂到大型交響、從教育紮根到國際巡演，以持續的專業積累形塑台灣的聲音。

這場音樂會由林天吉擔任指揮，特邀韓國女高音金順英以及台灣聲樂家林慈音、林孟君、鄭海芸、翁若珮、王典、趙方豪與曾文奕等演唱，樂團除了台北愛樂管弦樂團之外，還包括梅哲愛樂青少年管弦樂團、光仁中學及師大附中音樂班管弦樂團、青韵合唱團等共同參與。

林慈音表示，這首音樂使人謙卑，總讓她有「救贖之感」，「我是抱著信仰般的虔誠來演唱這部作品。」剛開始練的時候真的是覺得太難了，「但當大家各自準備好合在一起時，那個音樂真的是一種宇宙的聲音。」

台北愛樂管弦樂團「千人同慶」音樂會將於12月25日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：李亨山）1141217