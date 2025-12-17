台北愛樂管弦樂團40週年 《千人同慶》壓軸鉅獻

記者黃朝琴／臺北報導

台北愛樂管弦樂團（TPO）40週年音樂會《千人同慶》，12月25 日將於臺北國家音樂廳登場，由首席指揮林天吉領軍，集結數百位音樂家，包括國內外獨唱家、成人與兒童合唱團、多組青年與專業交響樂團，共同演出奧地利作曲家馬勒的《第八號交響曲》，打造臺灣罕見的大型音樂工程。

台北愛樂管弦樂團今（17）日舉行記者會，宣告《千人同慶》音樂會作為樂團40週年壓軸鉅獻，演出馬勒《第八號交響曲》，邀請樂迷走進馬勒宏偉音樂世界，見證這歷史性的時刻，共享這場罕見的史詩級音樂饗宴。

馬勒《第八號交響曲》龐大編制、壯闊的音響與深刻人文精神，被譽為「千人交響曲」，是古典音樂史上最具規模的鉅作之一。該曲融合拉丁聖詩〈來，聖靈，創造主〉與歌德《浮士德》詩句，展現作曲家從宗教到人文、從光明到救赎的深刻省思，其層層堆疊的聲響與磅礡合唱，被譽為「以音樂建構的聖殿」。這部作品不僅是馬勒創作生涯的巔峰，更象徵他對生命意義的最終回答。

台北愛樂自創團以來，即以細膩的音色與國際水準的演出聞名。40年前，芝加哥交響樂團副指揮亨利．梅哲（Henry Mazer）親自創立台北愛樂，嚴格訓練下形成獨樹一幟的「梅哲之音」，更於歐洲巡演時被媒體譽為「島嶼的鑽石」。此次演出由梅哲親點入門弟子、台北愛樂首席指揮林天吉指揮，將以深刻的詮釋與細膩層次，展現馬勒筆下關於生命、愛與救贖的震撼力量。

2025年正值台北愛樂管弦樂團成立40週年。40年來，樂團從室內樂到大型交響、從教育紮根到國際巡演，以持續的專業積累形塑臺灣的音樂聲音。今年9月份應邀至日本大阪萬國博覽會Tech World演出結合極具臺灣特色的布袋戲，即該團原創的布袋交響樂，現場加上臺灣民謠的演奏，將臺灣的文化軟實力發揮的淋漓盡致。

台北愛樂管弦樂團今日宣告，《千人同慶》音樂會作為樂團40週年壓軸，演出馬勒《第八號交響曲》。（記者黃朝琴攝）

台北愛樂管弦樂團40週年音樂會《千人同慶》，由首席指揮林天吉領軍。（記者黃朝琴攝）

台北愛樂管弦樂團40週年音樂會《千人同慶》，由合唱團指揮張成璞領軍。（記者黃朝琴攝）

台北愛樂管弦樂團（TPO）40週年音樂會《千人同慶》，12月25 日將於臺北國家音樂廳登場。（台北愛樂管弦樂團提供）

