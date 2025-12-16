台北愛樂聖誕音樂會 250人獻演傳遞祝福

記者黃朝琴／臺北報導

2025「台北愛樂聖誕音樂會」21、23日分別於臺中中山堂、臺北國家音樂廳登場，主題聚焦韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹，感受節慶的溫度。知名青年指揮家楊書涵領軍國立臺灣交響樂團，台北愛樂合唱團則攜手國內聲樂家共演，獨唱、合唱、交響樂磅礴合擊，以超越250人演出陣容，打造極致感動音樂風景，點亮冬夜、灑落祝福。

演出〈耶穌誕生〉 致敬韓德爾

台北愛樂文教基金會暌違多年再度推出聖誕音樂會，將演出節選韓德爾神劇《彌賽亞》第一部分〈耶穌誕生〉，致敬韓德爾在古典音樂史貢獻。台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，作曲家韓德爾於1741年僅用24天完成《彌賽亞》，作品融合深邃的宗教情感、戲劇張力與精湛的對位技巧，成為巴洛克時期最具代表性的合唱鉅作之一，其中，〈耶穌誕生〉描寫基督誕生，跨越近300年仍持續感動世人。

攜手4位聲樂家 詮釋經典

古育仲說，此次演出由旅德指揮楊書涵帶領NTSO國立臺灣交響樂團，攜手台北愛樂合唱團，以及林慈音、翁若珮、林義偉、謝銘謀等4位優秀聲樂家，以細膩而宏大的音樂語彙，重新詮釋這部歷久彌新的經典。

另集結超過250位演出者，以壯闊編制呈現多首深受觀眾喜愛的耶誕合唱金曲，從熱鬧歡欣的《普世歡騰》、純淨柔和的《平安夜》、愉快悅耳的《雪橇之旅》，乃至《聖誕節的美好氛圍》第三組曲，磅礴交響與溫暖人聲交織，充滿節慶喜悅與音樂溫度。

「台北愛樂聖誕音樂會」聚焦韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹，獨唱、合唱、交響樂合擊，感受節慶溫度。（記者黃朝琴攝）

2025「台北愛樂聖誕音樂會」將超越250人演出陣容，打造極致感動音樂風景。（台北愛樂文教基金會提供）