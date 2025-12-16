台北愛樂聖誕音樂會 250人雙城獻演傳遞祝福

記者黃朝琴／臺北報導

2025「台北愛樂聖誕音樂會」本月21、23日接連於臺中中山堂、臺北國家音樂廳登場，主題聚焦韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹，感受節慶的溫度，臺灣知名青年指揮家楊書涵，領軍國立臺灣交響樂團，台北愛樂合唱團攜手國內聲樂家共演，獨唱、合唱、交響樂磅礡合擊，以超越250人演出陣容，打造極致感動音樂風景，點亮冬夜、灑落祝福。

台北愛樂文教基金會表示，睽違多年，台北愛樂合唱團再度推出「聖誕音樂會」，陪伴樂迷度過歲末時光，這次演出節選韓德爾神劇《彌賽亞》第一部分「耶穌誕生」，歌詞取自《聖經》，感動人心威力、優美抒情旋律、真摯深邃情感，藉此致敬韓德爾在古典音樂史貢獻。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，作曲家韓德爾於1741年僅用24天完成《彌賽亞》，作品融合深邃的宗教情感、戲劇張力與精湛的對位技巧，成為巴洛克時期最具代表性的合唱鉅作之一，其中「耶穌誕生」片段，描寫基督誕生的段落，跨越近300年仍持續感動世人。

古育仲提到，此次演出由旅德指揮楊書涵帶領NTSO國立臺灣交響樂團，攜手台北愛樂合唱團，以及國內4位優秀聲樂家，包括林慈音、翁若珮、林義偉、謝銘謀，以細膩而宏大的音樂語彙，重新詮釋這部歷久彌新的經典作。

國臺交團長歐陽慧剛指出，台北愛樂合唱團多年來以精準而飽滿、純淨而深刻的合唱特色，帶給無數聽眾感動與記憶，這次結合國臺交層次豐富、結構嚴謹的交響語彙，使節慶音樂不僅洋溢歡欣，更展現深刻的人文情感與藝術深度。

歐陽慧剛提到，《彌賽亞》作為古典音樂歷久不衰的經典，跨越近300年後依然能觸動人心，在世界各地、不同時刻被不斷演出與聆聽，總在人們需要的時候，帶來寬慰與溫暖，這是耶節最具儀式感音樂，也是歲末最好音樂選擇，臺北、臺中雙城演出，節慶音樂相互呼應，讓《彌賽亞》傳遞光與祝福。

另外，集結超過250位演出者，以壯闊編制呈現多首深受觀眾喜愛的耶誕合唱金曲，從熱鬧歡欣的《普世歡騰》、純淨柔和的《平安夜》、愉快悅耳《雪橇之旅》，乃至美國合唱大師羅伯．蕭編曲的《聖誕節的美好氛圍》第三組曲，磅礡交響與溫暖人聲交織，充滿節慶喜悅與音樂溫度，讓觀眾置身被和聲包圍的冬夜，耶誕樂聲為歲末添歡愉，也迎向新年的希望。

指揮家楊書涵現任美國奧勒岡交響樂團副指揮，曾獲波蘭第10屆費特伯格國際指揮大賽首獎，近年活躍於歐洲、美國與亞洲重要舞台。長期深耕臺灣音樂發展的他，在交響、歌劇與合唱領域皆展現細膩而富張力的詮釋，為本場歲末音樂會注入鮮明而動人的藝術能量。楊書涵表示，希望透過音樂傳遞正向善意，特別現在的世界最需要就是平安，歲末用音樂和大家分享，是一件非常美好的事情。

2025「台北愛樂聖誕音樂會」聚焦韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹，獨唱、合唱、交響樂合擊，感受節慶溫度。（記者黃朝琴攝）

國內4位優秀聲樂家，包括謝銘謀（左起）、翁若珮、林慈音、林義偉，以細膩語彙詮釋韓德爾《彌賽亞》經典作。（記者黃朝琴攝）

2025「台北愛樂聖誕音樂會」，聚焦韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹，獨唱、合唱、交響樂合擊，以超越250人演出陣容，打造極致感動音樂風景。（台北愛樂文教基金會提供）

2025台北愛樂聖誕音樂會21、23日於臺中中山堂、臺北國家音樂廳登場，指揮家楊書涵領軍國臺交，台北愛樂合唱團攜手國內聲樂家共演。（台北愛樂文教基金會提供）