台北愛樂青年管弦樂團 × 廖元宏 × 陳介涵 ! 拉赫瑪尼諾夫與美國音樂交會的跨文化對話

【警政時報 司徒／臺北報導】台北愛樂青年管弦樂團將於 11 月 18 日晚間在國家音樂廳推出音樂會《一個俄國人在美國》，邀請旅歐指揮廖元宏與鋼琴家陳介涵攜手，演繹拉赫瑪尼諾夫《第四號鋼琴協奏曲》，並搭配白遼士《羅馬狂歡節序曲》與伯恩斯坦《西城故事交響舞曲》，呈現一條從歐洲浪漫、俄羅斯流亡到美國爵士文化的聲音軸線。

旅居法國、活躍於歐洲樂壇的指揮廖元宏，近年在多項國際大賽屢獲佳績。(圖/主辦 提供)

旅居法國、活躍於歐洲樂壇的指揮廖元宏，近年在多項國際大賽屢獲佳績，包括西班牙利里亞國際指揮大賽首獎、義大利 Giancarlo Facchinetti 指揮大賽銀牌、羅馬尼亞布加勒斯特指揮大賽銀獎與樂團獎，並入選第 59 屆法國貝桑松指揮大賽決賽。他以結構精準而富詩意的風格見長，強調音樂中的「傾聽」，認為指揮並非控制，而是讓聲音在理解中流動。

此次返台演出對他別具意義。他表示，拉赫瑪尼諾夫旅居紐約後的《第四號鋼琴協奏曲》象徵作曲家身份的重啟。「這首作品不像第二、第三號協奏曲那般直接，但語言深度極高，也顯示他在異鄉重新尋找自己的聲音。」廖元宏將自身海外求學與創作的經驗投射於詮釋中，使作品的孤獨、轉折與重生更具當代感。

鋼琴家陳介涵受教於美國茱莉亞音樂院與俄羅斯柴科夫斯基音樂院，她曾獲義大利蒙諾波利國際鋼琴大賽冠軍，被樂評讚譽為「讓鋼琴說話的女孩」。(圖/主辦 提供)

鋼琴家陳介涵受教於美國茱莉亞音樂院與俄羅斯柴科夫斯基音樂院，以橫跨歐美與俄派傳統的音樂語言受到矚目。她曾獲義大利蒙諾波利國際鋼琴大賽冠軍，被樂評讚譽為「讓鋼琴說話的女孩」，以純淨音色與自然句法著稱。她指出，《第四號鋼琴協奏曲》中可聽見爵士節奏與美式和聲悄然融入俄羅斯旋律線條，「像是作曲家對異地生活的情感反射，也是一種文化交融的痕跡。」

旅歐指揮廖元宏與鋼琴家陳介涵攜手於台北愛樂青年管弦樂團國家音樂廳推出音樂會。(圖/主辦 提供)

節目以三段敘事推展：白遼士的《羅馬狂歡節序曲》象徵十九世紀浪漫主義的明亮能量；拉赫瑪尼諾夫的協奏曲轉入流亡與自我尋索的內在敘事；伯恩斯坦的《西城故事交響舞曲》則以美國城市的節奏、衝突與自由作結，讓整場音樂會形成歷史、文化與情感交會的交響軸線。

台北愛樂青年管弦樂團在杜黑藝術總監帶領下長期推動跨界與青年培訓，並由鄭立彬、游家輔以及多位駐團音樂家共同指導，讓年輕樂手在不同文化語彙中掌握音色與節奏的精準度。本場演出將展現青年樂團在歐洲浪漫、俄派厚度與美式節奏之間的靈活轉換，為觀眾帶來一場跨文化視角的音樂旅程。

