台北慈濟微波消融治療子宮肌腺瘤 經痛改善保留生育

（記者陳志仁／新北報導）35歲的李小姐近三年因生理期腹痛劇烈，影響日常生活，日前前往台北慈濟醫院就診；婦產部部長陳國瑚透過超音波與抽血檢查，發現李小姐子宮內佈滿子宮肌腺瘤，並以腹腔鏡及婦科超音波導引進行微波消融治療，術後症狀明顯改善，生活品質大幅提升。

圖／陳國瑚提醒，女性應定期接受婦科的健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血及骨盆腔超音波可早期發現異常。（台北慈濟醫院提供）

子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位疾病，指子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層，造成子宮壁增厚與慢性發炎，常見症狀包括經痛劇烈、經血過多以及頻尿；陳國瑚指出，子宮肌腺瘤好發於35至50歲女性，台灣婦女盛行率約20至30％，不孕女性更常見，異位內膜在月經週期受賀爾蒙刺激時會腫脹發炎，長期可能影響受孕。

臨床診斷可透過病人主訴、內診、超音波及抽血檢查，傳統治療包括藥物控制或手術切除子宮，但藥物長期使用易產生類停經副作用，手術則可能喪失生育能力；微波消融是近年新興治療方式，醫師在腹腔鏡及超音波導引下，精準將高能量微波釋入病灶，使異常組織壞死縮小，同時保護子宮內膜，術後疼痛低、併發症少，並不影響懷孕，近九成病人術後經痛改善，月經週期恢復正常。

陳國瑚提醒，女性應定期接受婦科的健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血及骨盆腔超音波可早期發現異常，及時介入治療；若出現經痛、經血過多或頻尿等症狀，應及早就醫，與醫師討論最適治療方案並定期追蹤，以維護身心健康。

