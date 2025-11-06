台北慈濟達文西手術助婦切除輸尿管癌 成功保腎重獲健康

（記者陳志仁／新北報導）67歲的林女士平時身體狀況良好，近期卻反覆出現無痛性血尿，原以為只是小問題，至台北慈濟醫院檢查後竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分腫瘤，並造成腎水腫。

圖／泌尿科許竣凱醫師說，達文西手術以三維立體視野及機械手臂提供高精準度操作，成為現今常用且較安全的技術。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院表示，林女士確診為輸尿管泌尿上皮癌後，泌尿科許竣凱醫師先以化療縮小腫瘤，再利用達文西手術精準切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留住腎臟功能；術後林女士恢復順利，目前追蹤良好。

泌尿上皮癌是泌尿系統常見惡性腫瘤之一，根據衛福部統計，發生率每十萬人中約有40至50例，常見症狀為無痛性血尿；許竣凱醫師指出，長期吸菸、暴露於環境汙染或具家族史者均為高風險族群，若長期忽視血尿，腫瘤恐致輸尿管阻塞引發腎衰竭，或進一步擴散造成生命威脅。

泌尿上皮癌治療方式多元，包括手術、化療、免疫療法與標靶治療等，需依腫瘤期別及位置、腎功能等綜合評估，手術治療為主要方式之一，傳統腹腔鏡手術具備傷口小、恢復快等優點，但受限於視野與器械操作；反觀達文西手術以三維立體視野及機械手臂提供高精準度操作，成為現今常用且較安全的技術。

許竣凱醫師解釋，以林奶奶為例，其腫瘤位於下段輸尿管，在化療成效良好的情況下，只需切除病灶，再將膀胱提起與輸尿管相接完成重建；泌尿道腫瘤若能完整切除，患者五年存活率可達九成，但仍需定期追蹤，降低復發風險，高風險民眾應定期檢查，若有血尿情形，應即刻就醫檢查，以免延誤治療時機。

許竣凱醫師提醒，此次林女士個案的成功治療，顯示整合化療與達文西手術的跨領域合作，能兼顧治療效果與器官保留，大幅提高病人生活品質，是泌尿腫瘤治療的重要進展。

