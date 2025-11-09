台北慈濟MRI導引切片 揪出75歲男隱形攝護腺癌

（記者陳志仁／新北報導）75歲長年旅居海外的李先生，因頻尿、排尿困難等問題長期追蹤，攝護腺特異抗原（PSA）數值持續攀升；雖然他兩度在國內外進行傳統隨機切片檢查皆未發現癌細胞，但PSA指標仍未趨緩。

圖／台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師看診示意圖。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師評估後，建議進行核磁共振檢查，結果顯示可疑腫瘤位於傳統切片較難取樣的前列腺前區，經MRI與超音波融合導引切片後，確診為臨床第三期攝護腺癌；由於腫瘤已突破包膜，醫療團隊採用達文西機械手臂輔助手術進行根除性切除，術後配合放射治療，目前患者恢復良好，並持續回診追蹤。

攝護腺位於膀胱下方，圍繞尿道，是男性特有腺體，具備分泌攝護腺液以維持精液功能的角色；根據美國癌症聯合委員會（AJCC）分期系統，癌症若侷限於前列腺內屬第一或第二期，若突破包膜則歸類為第三期，如發生遠端轉移則為第四期。

鐘伯恩醫師指出，高齡、家族病史、遺傳基因突變是攝護腺癌的主要危險因子，而早期症狀如頻尿、夜尿、血尿常被誤認為攝護腺肥大，導致延誤就醫；傳統檢查如肛門指診或PSA血檢常有盲點，無法精準定位腫瘤，故國際建議一旦PSA異常，應配合MRI檢查，再依影像結果決定是否進行融合導引切片，大幅提升診斷率。

治療方面，達文西機械手臂輔助的根除性攝護腺切除術已成為非轉移攝護腺癌的主流療法之一；該手術具有三維高解析度視野，能精準切除腫瘤並保留神經血管束，有助維持排尿與性功能，對手術風險較高或不願手術的患者，國際指引亦推薦放射治療及荷爾蒙治療。

臨床統計顯示，局限期攝護腺癌五年存活率高達99%，但若已擴散至骨骼等遠端器官，存活率則降至3成多；鐘伯恩醫師強調，早期診斷是影響預後的關鍵，一般男性建議50歲起與醫師討論PSA篩檢，有家族史者應提早至45歲進行，若PSA超標或持續上升，應及時接受專業評估與檢查，避免延誤病情。

鐘伯恩醫師呼籲，攝護腺癌屬可早期診斷且治癒率高的疾病，男性應提高警覺，避免因諱疾忌醫錯過治療黃金期；透過標準化影像與導引切片技術，達到早期發現、即時治療的最佳效果。

