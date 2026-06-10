台北慈院以神經阻斷治療緩解晚期腫瘤疼痛 助找回抗癌勇氣

台北慈院施秉成主任看診示意照。

48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。長期劇痛讓她身心俱疲，一度喪失求生意志。在親友介紹下，前往台北慈濟醫院就診，疼痛科施秉成主任在詳細評估病況並了解病人意願後，建議施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛。首次治療後，陳小姐原本全天候的劇烈疼痛立即獲得緩解，活動能力明顯改善；後續醫療團隊再進一步執行內臟神經阻斷術，隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。

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施秉成主任指出，腫瘤疼痛不僅帶來嚴重不適，也容易造成失眠、焦慮、憂鬱，甚至讓病人逐漸失去接受治療的意願。面對腫瘤疼痛，除了口服止痛藥、嗎啡貼片等藥物治療外，臨床上也會依病人狀況搭配如神經阻斷等介入性疼痛治療。他進一步說明，過去多認為神經阻斷屬於最後階段的止痛方式，需等到強效嗎啡效果有限時才考慮施作；但近年腫瘤疼痛治療觀念逐漸改變，加上若長期未妥善控制，神經可能逐漸敏感化，未來疼痛將更加難以處理，因此只要病人有急性疼痛或難以壓制的中重度疼痛，沒有凝血功能異常、局部感染、局部麻醉藥物過敏等禁忌症，都建議接受疼痛評估。

紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置。

「神經阻斷術」搭配超音波或X光影像導引定位，可於目標神經部位精準注射。利用局部麻醉藥，可搭配高濃度葡萄糖水，注射於疼痛部位以阻斷疼痛訊號傳遞，也可降低神經周圍疼痛物質的濃度，進而減少疼痛反應。此外，癌症或術後組織常會產生纖維化與沾黏，導致神經持續受到拉扯，當藥液注入後，可將沾黏處撐開、減少神經壓力，進一步達到緩解疼痛的效果。其施作部位會依腫瘤生長部位，如:骨轉移、脊椎壓迫、關節疼痛或內臟疼痛等疼痛來源不同，有不同的目標神經。施秉成主任表示，通常在診間會先進行診斷性神經阻斷術，如有改善，後續可再進行X光導引內臟神經阻斷術或高頻熱凝電燒灼術，提升療效。多數病人可明顯降低持續性的背景疼痛，也能減少突發性劇烈疼痛的頻率與強度，效果可維持數週至數月不等，必要時亦可重複施作。他特別提及:「神經阻斷與止痛藥並非互相取代，而是相輔相成的多重止痛策略。」透過不同方式，同時抑制多種疼痛機制，可達到更完整的止痛效果，同時降低高劑量嗎啡可能帶來的嗜睡、便秘、噁心等副作用。若病人已進入腫瘤末期階段，也可考慮神經破壞術或脊髓嗎啡幫浦等更進階的介入性疼痛治療，可依病況與需求個別評估。

施秉成主任提醒，疼痛控制本身就是癌症治療的重要一環，病人不需要將疼痛視為「只能忍耐」的消極過程，也不要等到生命末期才尋求介入性止痛治療。積極控制疼痛，在減少不適之外，更能幫助病人維持體力、生活品質與尊嚴，重新找回面對疾病的力量。

撰文／周子寧；攝影／盧義泓、台北慈濟醫院