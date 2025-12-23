台北慈院器捐感恩音樂會 芬芳生命的春天

台北慈濟醫院近期舉辦，器捐感恩音樂會，邀請捐贈者家屬、醫院同仁、志工參與，透過手語、弦樂、歌唱的悠揚樂章，交織出動人旋律，也是獻上敬意和祝福，給予這群願意奉獻器官的捐贈者，以及勇敢作出決定的家屬，才讓更多生命得以被延續。

在悠揚弦樂聲中，展現無比溫柔與堅定，彭先生、透過音樂緬懷媽媽，即便離開人世，但她遺愛人間，這分勇氣令人感佩。

捐贈者家屬 彭介宏：「我想，希望說她(媽媽)能夠用，另外的方式延續她的生命，那同時也希望能夠幫助到，其他需要的人。」

台北慈濟醫院社會服務室主任 吳芳茜：「家屬把這個捐者，捐出來，然後讓生命，還有愛繼續延續的時候，其實也是另外一個轉折，然後靈性的提升，重新面對了，光明的一個生命的開始。」

這場由台北慈濟醫院舉辦的音樂會，選擇在冬季的暖陽中舉辦，溫暖且充滿光明，希望讓在場家屬，感受尊重與愛。

台北慈濟醫院心臟血管外科主任 諶大中：「我是一個移植醫師，所以我代表的利益是，受贈者這邊的利益，所以在醫院的工作上面，我不可以去接觸到捐贈者，因為他代表不同的利益，那但是我心裡還是很希望有機會，能夠向捐贈者們，表達我深深的一個尊敬。」

台北慈濟醫院長 趙有誠：「捨出器官的菩薩、天使們，也為他們祝福，第二個就是希望這個器捐的觀念，能夠在社會上，被大家所認識、認同。」

獻上祝福的花束，代替思念之情，也期盼"生死"這件事，不再是禁忌話題，而是延續愛的力量。

