台北慈院歲末祝福 醫者仁心視病如親

年末時刻，各地輪流舉辦歲末祝福，今天上午在新店靜思堂的這場，是台北慈濟醫院，各科醫護同仁齊聚一堂，祝福受證者，也將過去感動人心的醫療故事，融入到演繹裡面，其中最驚喜橋段，就是看到故事本尊、現身舞台。

台北慈濟醫院副護理長 葛沛汝：「在就是慈濟家庭，我覺得更支持我的，就是走醫療這個方面，因為我的父母告訴我說，就是如果能幫助更多人，一定會更好。」

從小受到父母影響，台北慈濟醫院副護理長葛沛汝，多年來在急症病房服務，也因耳濡目染父母的身教，讓她始終將"慈悲"放在醫療工作的第一線。台北慈濟醫院副護理長 葛沛汝：「我們可能都比較只重視在工作，就是可以給他怎樣的治療，但怎樣的去陪伴，去了解他的心靈 就減少了，我覺得我自己可能，會在這方面的話 就是付出更多，然後去更用心地去聽，他們心裡的聲音。」

受證只是起點，將大愛精神與護理專業結合，任職放射腫瘤科的黃翊，在培訓受證的過程，更能體會，以同理心陪伴，讓患者在治療時，感受到安心的力量。台北慈濟醫放射腫瘤科技術員 黃翊：「不是我工作有多累，是他們真的不好受 感同身受，不一定能做到感同身受，畢竟不是我(生病) ，但是要試著去理解他們，他們如果有情緒來的時候，我可以放下手邊工作，花個5分鐘 10分鐘，當一個傾聽者。」

「有一天佛陀在迦蘭陀竹園中，有位比丘身染重病，不只全身不能動，並且汙穢骯髒，又沒有人去看他，佛陀即帶領5比丘前往探訪。」

台上台下共729位醫護人員，以佛陀問病，救拔病苦為主題，道氣莊重。「我沒有明天，唉唷 這麼胖 ，也買不到衣服穿，可憐 一堆病 ，牛皮癬這麼嚴重，師姊啊 慈濟快來幫忙。」

而演繹中最引人注目的，是曾重達280公斤的阿富現身舞台，他從無法行動到能自力擺攤，全靠台北慈濟醫療團隊一路守護，讓他的生命重新展開。證嚴上人開示：「慈濟的大家庭，大家庭人人為天下一大事，那就是搶救生命 ，守護健康 守護愛，為天下人間 都是為大家，來守護生命 守護健康 守護愛，所以我真的說 很感恩。」

「醫療之愛 猶如菩薩在人間，今天現場有 台北慈院。」

以善為本，以愛為行，台北慈濟醫院醫護團隊，將慈濟精神落實在工作與生活中，讓每一分付出，都能化作人間最溫暖的力量。

