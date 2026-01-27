台北慈院義診行 關懷弱勢步步踏實

上人行腳，昨天回到台北後，今天一早，台北慈濟醫院中醫部老中青三代，一同前來分享各自工作上的心得，以及滿滿的醫療慈善溫馨情。尤其說到偏鄉義診，台北慈院醫護攜手北區人醫會，每年30多場義診，足跡甚至遠到貢寮和平溪，透過中西醫合療，造福廣大民眾。

「很好 很好，很歡喜 歡喜到，在心裡面 ，我也很歡喜。」

台北慈濟醫院中醫部醫師 廖振凱：「平常在平溪衛生所，在那邊定點做醫療之外，有一些行動比較不方便，比較弱勢的 比較難以出門的，我們就會到他們的家裡面。」

台北慈濟醫院中醫部醫師 廖振凱：「因為上人常常教導我們，有苦的人走不過來，有福的人就要走過去。」

證嚴上人開示 ：「我們的醫師之道，就是人在走的，都是醫生在走的，醫生是為了 為了救人，所以我們要投入人群。」

台北慈濟醫院中醫部醫師｜廖振凱：「這位兒子 中風兒子，其實我們剛開始接觸的時候，情緒 心情都不是很好。」

失智老母親，近90歲，獨力照顧60多歲的中風兒，無奈人生，就發生在平溪。台北慈濟醫院中醫部醫師 廖振凱：「有時候看診的時候會嘶吼，他的手就會一直這樣揮動，所以大家看 大家都很喜歡，在他的右邊 我都很怕被他揍到。」

一張張照片，真實呈現在溫馨座談現場，見證奇蹟。台北慈濟醫院中醫部醫師 廖振凱：「法華經裡面有講，苦既拔已 復為說法，在師兄師姊 還有我們，長期(義診)接觸之後，他開始可以慢慢有微笑。」

老母親往生前，大家安排下，舉行奉茶儀式，打開了母子心門，一路相伴到後事圓滿，兒子進到了安養機構，愛的支持，持續接力。台北慈濟醫院中醫部醫師 廖振凱：「從他平溪(家)到淡水的安養中心，他要帶的東西何其多，但是他卻把這樣的福慧紅包，隨身放在他的身上，所以可見得 上人對他的這個祝福，這樣子對他心理的支持，是多麼地重要，他一直把它放在身上。」

溫馨故事，接二連三，而學醫之道，不分中西醫，如同宗教無分別，唯有愛。證嚴上人開示 ：「我對任何宗教我都是尊重，所以說來 人生，宗教就是治心病，醫療就是治身病，身病要讓他有依靠，所以先生緣 主人福，所以看到我們的醫生，都很有這樣的涵養，對我們來說 就是有醫道的修養。」

