台北慈院腹腔鏡修補手術 解除疝氣腹壓危機

陳昱天醫師看診示意照。

41歲的徐女士日前於他院進行婦科手術，不料術後卻發現肚臍周圍有突起，且有明顯疼痛，前往台北慈濟醫院一般外科就診。陳昱天醫師透過臨床觸診，診斷為手術切口導致的肚臍疝氣，採用腹腔鏡修補手術治療，徐女士的不適明顯改善，隔天平安出院。由於徐女士有生育計畫，手術也降低未來孕期腹壓上升造成疝氣再度惡化的風險，現在的她順利懷孕，安心迎接新生命的到來。

肚臍為腹壁最薄弱的地方之一，若周邊筋膜在先天發育時未完全閉合，或因後天因素導致腹壓升高，就容易形成肚臍疝氣，使腹腔內的脂肪、網膜甚至腸段藉由薄弱處向外突出。陳昱天醫師指出：「肚臍疝氣在成人疝氣中相對常見，約有20-50%的成人可能有輕微肚臍疝氣，部分文獻顯示女性發生率略高於男性，比例可達 3：1。腹壓上升的因素包括反覆咳嗽、長期便秘、搬重物、孕期與多次生產、肥胖、肝硬化合併腹水等，均會增加發生風險。此外，曾接受腹部手術者若癒合不佳也會引發切口疝氣。」臨床上，常見症狀包括肚臍周圍突出、悶脹或牽扯痛，若未及時治療，嚴重時可能出現紅斑潰瘍、腸阻塞，甚至因腸段缺血而引發敗血症。

觸診為肚臍疝氣的主要診斷方式，必要時會以超音波及電腦斷層輔助判定嚴重程度。傳統治療上，醫師通常會在患處劃一10公分傷口，將疝氣缺口縫合後覆蓋上人工網膜，以減少組織張力，但病人容易因傷口大，導致復原較慢、疼痛感高。腹腔鏡手術則是利用一個約1公分傷口配合2個0.3-0.5公分小孔，或單以肚臍處一個小傷口，同樣縫合缺損並覆蓋人工網膜，卻能大幅縮小傷口範圍，不僅術後疼痛較輕，感染風險也隨之降低。以徐女士為例，兩次婦科手術引發的切口疝氣，除了日常生活外，對其生育計畫也造成影響，陳昱天醫師評估，若沒有妥適治療，疝氣很有可能在之後孕期間惡化，治療上會因胎兒在母體中而受限，唯有在懷孕前將疝氣修補完成，方能有效避免此風險。陳昱天醫師說明：「針對有生育計劃或因工作需承受腹壓變化的病人而言，傳統手術與微創手術都能有效改善疝氣，只要人工網膜完整覆蓋，就能提供良好支撐與安全性，復發機率極低。」

陳昱天醫師提醒，民眾平時可以透過簡單方式自我檢查，如站立或腹部用力時，觀察肚臍是否有明顯突起，若平躺後仍無法回縮或伴隨紅腫疼痛，建議及早就醫評估。尤其曾接受腹部手術者，更應特別注意傷口周圍是否有潰瘍等變化，避免併發症發生。

撰文／鄭冉曦；攝影／盧義泓