台北慈院落實「就醫無礙」官網全站通過無障礙AA 級

台北慈濟醫院官方網頁全站通過數位發展部無障礙網頁規範AA等級認證。

提供民眾友善的就醫資源，台北慈濟醫院一直以來打造各項無障礙設施、優化就醫流程，曾於2024年取得醫療品質策進會辦理的「就醫無礙標竿競賽」銀獎。在這個基礎上，日前進一步優化官方網站，讓高齡長者、視障、聽障者，都能無障礙地取得醫療相關資訊，且全站通過數位發展部無障礙網頁（Web Accessibility）規範AA等級認證，落實友善就醫理念。

台北慈濟醫院長期深耕無障礙就醫環境，不但在院區規劃人車分離通道、無障礙坡道與停車位，也優化室內動線，設置愛心櫃檯、導盲磚及無障礙設施。於服務流程上，則是提供升降抽血桌、升降檢查檯面及影像檢查輔助指示燈，協助不同需求病人順利完成就醫與檢查流程。此次通過AA認證的無障礙網頁指的是讓身心障礙者、高齡者、暫時性障礙者以及使用不同裝置的使用者都能看得到、聽得到、操作得到且能理解的網站。

台灣現行無障礙網頁相關規範由數位發展部統籌推動，並參考國際標準WCAG 2.1（Web Content Accessibility Guidelines）制定，依符合程度分為 A、AA、AAA 三個等級。其中，A 等級為基本可使用之最低門檻，確保使用者不因明顯障礙而無法操作網站；AA 等級則在此基礎上，進一步要求資訊具備良好可讀性、操作順暢度，以及與各類輔助科技之相容性，是政府機關與公共服務網站主要遵循之無障礙標準；AAA 為最高等級，著重於提供更進階與多元的輔助設計，為理想目標，實務上並非全面強制要求。

有需求的民眾可透過鍵盤操作無障礙網頁，所選擇區域會加深註記或標註顏色方便閱聽。

對醫療院所而言，官方網站的資訊量龐大、功能多元，要全面符合AA 等級並非易事。台北慈濟醫院在推動官網無障礙化過程中，逐頁盤點既有內容，重新檢視版型結構、圖片替代文字、表單操作與互動流程，確保不同需求的使用者皆能順利瀏覽與操作，逐步提升網站整體可近性。最後在機器與人工的雙重審閱下，成功取得AA認證。趙有誠院長指出，醫院在檢視無障礙的服務細節時，隨著對多元使用者需求的進一步了解，意識到無障礙網頁的重要。過去公部門在這方面已有較多要求與投入，因此公立醫院參與情形相對普遍；相較之下，部分私人院所過去雖曾參與，但多半僅止於局部網頁。因此，在「要做就做到整體網站」的思維下，由公共傳播室主責統籌，整合全網資源，雖然只是「多做一點點」，卻是對病人的多一分體貼。范宇宏股長表示，全站近七千個網頁，過程相當繁瑣，但感恩單位同仁全力協助，克服所有挑戰，共同打造無障礙網站，造福有需要的民眾。

趙有誠院長強調，無障礙的設置是同理心的展現，對於視覺、聽覺或行動受限的病友而言，能否順利取得資訊，往往影響其就醫信心與安全感。希望透過數位服務的改善，讓醫院的關懷在看不見的地方，也能被真正感受到。

撰文／廖唯晴；截圖自數位發展部、台北慈濟醫院官方網站