台北慈院防癌講座 定期篩檢"腸"治久安

台北慈濟醫院(2/4)，舉辦防癌醫療講座，這次主題針對大腸癌，它被號稱為隱形殺手，因為早期通常沒有明顯症狀，但卻和日常生活中的飲食息息相關，如高油、高鹽都是危險因子，預防勝於治療，除了控制飲食之外，醫師也呼籲45歲以上民眾，都要每兩年進行一次，免費"糞便潛血篩檢"，才能杜絕癌症找上門。

如果習慣大吃大喝，缺乏運動，還有不良生活的民眾，可要改一改了！小心癌症隱形殺手找上門。

台北慈濟醫院副院長 何景良：「肚子痛，或者體重減輕，有血便，大便習慣改變，相關的(症狀)，都可能是大腸癌。」

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師 陳昱廷：「高油、高鹽跟紅肉的飲食，其實會跟我們大腸癌的發生機率，還是有正相關的。」

「工具、方式是所謂的糞便潛血的檢查。」

台北慈濟醫院，特別舉辦講座，與民眾呼籲，定期"糞便潛血檢查"的重要性，篩檢準確率有6-8成，同時也降低30%的癌症發生率，因為大腸癌早期，通常沒有明顯症狀，尤其50歲以上、發炎性腸道疾病、家族遺傳的患者，更不能輕忽。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師 陳昱廷：「 45歲開始，政府就有提供，免費的糞便篩檢的方式，那每兩年會做一次，這樣就比較有機會，比較提早偵測到癌前的變化，或者是大腸息肉的發生。」

除了平時控制口腹之慾以外，別忘了定期進行，糞便潛血檢查，才能"腸"保健康。

