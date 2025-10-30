台北慈院「浮腳筋」衛教講座 認識靜脈曲張治療新趨勢
靜脈曲張俗稱「浮腳筋」，是一種腿部的常見疾病。根據統計，發生率在女性約為25-33%，男性則為10-20%，症狀上通常會引發腫脹、痠痛、抽筋，嚴重時甚至產生潰爛或感染。為了讓民眾更加了解靜脈曲張的成因、症狀與治療方式，台北慈濟醫院於10月23日上午舉辦「浮腳筋」衛教講座，邀請心臟血管外科徐展陽醫師主講，透過深入淺出的講解與影片分享，帶領民眾認識靜脈曲張及新式微創療法，現場座無虛席。
正常情況下，靜脈負責將血液從全身送回心臟，下肢靜脈血管內含有靜脈瓣膜，能防止血液發生逆流，但若長時間維持相同姿勢導致瓣膜擠壓變形，就會導致血液逆流和在靜脈中淤積，使靜脈擴張、變粗而形成靜脈曲張。徐展陽醫師指出，靜脈曲張常見於久站工作者、久坐上班族及懷孕、肥胖族群。依外觀與症狀可分為六期，從初期的蜘蛛網狀血管，到中期的靜脈浮起、水腫、痠麻，乃至後期的皮膚變色、硬化與潰瘍。若未及早治療，容易反覆感染，嚴重更可能導致蜂窩性組織炎，影響生活。
靜脈曲張在初期通常不會對健康造成影響，但若經下肢靜脈超音波評估為中、後期，過去多採傳統剝除手術或高位結紮方式，將變形靜脈取出，然而這種方式不僅傷口較大，恢復時間也較長。而隨著醫療科技進步，治療已走向微創與精準化。徐展陽醫師指出，目前主要治療方式包括「微創雷射灼燒」與「微創閉合凝膠注射」，前者利用針孔般細的雷射光纖釋放熱能，封閉病變靜脈；後者則注射專用醫療凝膠，使血管快速硬化並黏合，兩者皆能有效阻斷血液逆流，術中配合舒眠麻醉可減少不適，術後恢復期短、幾乎不影響日常生活。
講座現場氣氛熱烈，民眾們把握機會，踴躍提問。民眾廖先生分享:「身邊很多人都有靜脈曲張，這是一個需要注意的疾病。」並表示雖然自己本身沒有靜脈曲張的困擾，但聽了講座後更知道如何預防。李女士則說到，自己在日常中需要久站，也因為靜脈曲張找過徐展陽醫師看診，今天更了解疾病的成因跟治療方式，以後會多加注意自己的生活習慣。藉由衛教講座，讓更多民眾知道早期發現、及早介入的重要，徐展陽醫師也提醒，若有相關症狀，應及早至心臟血管外科就診，避免延誤治療導致病情惡化。
（撰文/周子寧；圖片/傅長新）
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 4 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台灣人一半過重，越南人卻不容易胖！醫曝「4關鍵習慣」：減重不是要節食
越南被譽為「亞洲最瘦國家」之一，原因在於當地人習慣享用原型食物，也鮮少飲用甜飲與攝取加工食品，再加上飯湯比例均勻、份量剛好，因此大部分越南人的身材都相當苗條。不過，肥胖專科醫師安欣瑜表示，越南近幾年來卻成為東南亞肥胖上升最快國家之一，為此也分析箇中原因：「減重並不只是要求節食，而是要『吃得像越南人』。」鏡報 ・ 1 天前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 2 小時前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
港星許紹雄癌逝！「8症狀」是腎臟癌警訊 醫：發現多已中後期
港星許紹雄28日凌晨因腎臟癌引發多重器官衰竭病逝，享壽76歲。國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師提到，腎臟癌在任何年齡都可能發生，好發於55歲到75歲之間，且早期沒有任何症狀，但隨著腫瘤逐漸變大，恐出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 1 天前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
最惡肺癌轉移等於沒救？66歲翁靠這招治療 腫瘤全消失、5年無復發
小細胞肺癌被譽為「肺癌中的惡霸」，因惡性高、進展快且預後極差，一旦擴散幾乎無法手術，傳統治療也難敵復發風險。然而，一名轉移期病患接受免疫合併化療後，腫瘤竟完全消失，至今五年未復發，這不僅打破醫療預期，健康2.0 ・ 2 小時前
血壓藥要白天吃還是晚上吃？最新研究揭露真相 醫師教你這樣用藥最好
最新研究揭示，高血壓藥物的服用時間，並不影響治療效果！內分泌與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，該研究結果顯示無論早晨或睡前服用降壓藥，對心血管事件和死亡率的影響並無顯著差異，患者可依個人習慣選擇最適合的服健康2.0 ・ 1 天前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
44歲女摘完子宮漏尿！崩潰曝「胃和膀胱掉下來」 婦科醫搖頭揭真相
婦科醫師謝筱芸在臉書粉專表示，原PO漏尿的真正原因是「骨盆底肌肉鬆弛」，不管有沒有子宮都可能發生，例如懷孕、生產、肥胖、長期便秘或咳嗽都可能引起，有些人反而因為肌瘤壓迫膀胱，手術後排尿更順。另外，很多人以為穿「束腹帶」能防漏尿，事實上那會增加腹壓、反而讓漏...CTWANT ・ 1 天前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 23 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 21 小時前
22歲女腹瀉、血便2年！長庚醫院揪元凶
[NOWnews今日新聞]一名年約22歲的女性罹患潰瘍性結腸炎，出現劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾約2年，使用多種藥物皆無明顯改善，甚至要留職停薪、長期困在家中。醫師提到，當時懷疑個案合併「困難梭菌」感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
容易血糖高的人，多半是這「8個習慣」害的！ 不吃早餐、咖啡喝太多都中鏢
血糖有些波動是自然的，但我們要避免的是劇烈起伏，不論過高或過低。避免血糖大幅變化並不容易，因為許多原因都可能影響血糖穩定，例如藥物劑量過多或不足、脫水、壓力、疾病，以及過量攝取高碳水食物。營養師 Rebecca Jaspan 解釋道：「吃東西後血糖上升是正常的，無論是否有糖尿病。當血糖上升時，胰島素會被釋放，將血液中的糖分送進細胞，轉化成能量。但若胰島素作用受阻，可能因胰島素阻抗或胰島素分泌不足，糖分就會停留在血液中，導致長期高血糖，對健康有害。」Eatingwell網站分享以下 7 個習慣，糖尿病專家提醒最好避免，以免血糖飆升。 1、忽視壓力壓力難以避免，但若長期未處理，會嚴重傷害健康。Jaspan 指出：「高壓力會使身體釋放皮質醇與腎上腺素，導致血糖上升並干擾胰島素功能。這種『戰或逃』反應會讓糖分更久停留在血液中。」營養師 Lauren Plunkett 補充：「長期情緒壓力會演變成慢性壓力，長久下來引發健康問題。」 2、高強度運動運動通常能提升胰島素敏感度，改善血糖，但有時劇烈運動反而會讓血糖上升。這是因為劇烈運動會釋放腎上腺素，刺激肝臟釋放葡萄糖。Jaspan 補充：「此時身體常春月刊 ・ 1 天前
國二女吃錯3餐確診糖尿病！母崩潰：害了她
生活中心／杜子心報導台灣兒童與青少年愛喝含糖飲料、吃甜食的比例愈來愈高，肥胖與慢性病問題也日益嚴重。營養師高敏敏曾在健康節目中分享，她曾經在門診遇過一名14歲少女，因長期攝取過多精緻糖導致第二型糖尿病確診，糖化血色素甚至高達12%到13%，遠超過正常值。當下媽媽崩潰哭喊「是不是我害了她」，少女全程低著頭不敢說話，讓人心疼。高敏敏指出，這名少女每天早餐吃外食、午餐在福利社買麵包，下午固定吃三個車輪餅，晚餐又全家外食，三餐糖分超標卻無人察覺。民視 ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 14 小時前