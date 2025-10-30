台北慈院「浮腳筋」衛教講座 認識靜脈曲張治療新趨勢

徐展陽醫師透過專業講座，介紹「微創雷射灼燒」與「微創閉合凝膠注射」靜脈曲張新療法。

靜脈曲張俗稱「浮腳筋」，是一種腿部的常見疾病。根據統計，發生率在女性約為25-33%，男性則為10-20%，症狀上通常會引發腫脹、痠痛、抽筋，嚴重時甚至產生潰爛或感染。為了讓民眾更加了解靜脈曲張的成因、症狀與治療方式，台北慈濟醫院於10月23日上午舉辦「浮腳筋」衛教講座，邀請心臟血管外科徐展陽醫師主講，透過深入淺出的講解與影片分享，帶領民眾認識靜脈曲張及新式微創療法，現場座無虛席。

正常情況下，靜脈負責將血液從全身送回心臟，下肢靜脈血管內含有靜脈瓣膜，能防止血液發生逆流，但若長時間維持相同姿勢導致瓣膜擠壓變形，就會導致血液逆流和在靜脈中淤積，使靜脈擴張、變粗而形成靜脈曲張。徐展陽醫師指出，靜脈曲張常見於久站工作者、久坐上班族及懷孕、肥胖族群。依外觀與症狀可分為六期，從初期的蜘蛛網狀血管，到中期的靜脈浮起、水腫、痠麻，乃至後期的皮膚變色、硬化與潰瘍。若未及早治療，容易反覆感染，嚴重更可能導致蜂窩性組織炎，影響生活。

靜脈曲張在初期通常不會對健康造成影響，但若經下肢靜脈超音波評估為中、後期，過去多採傳統剝除手術或高位結紮方式，將變形靜脈取出，然而這種方式不僅傷口較大，恢復時間也較長。而隨著醫療科技進步，治療已走向微創與精準化。徐展陽醫師指出，目前主要治療方式包括「微創雷射灼燒」與「微創閉合凝膠注射」，前者利用針孔般細的雷射光纖釋放熱能，封閉病變靜脈；後者則注射專用醫療凝膠，使血管快速硬化並黏合，兩者皆能有效阻斷血液逆流，術中配合舒眠麻醉可減少不適，術後恢復期短、幾乎不影響日常生活。

講座現場氣氛熱烈，民眾們把握機會，踴躍提問。民眾廖先生分享:「身邊很多人都有靜脈曲張，這是一個需要注意的疾病。」並表示雖然自己本身沒有靜脈曲張的困擾，但聽了講座後更知道如何預防。李女士則說到，自己在日常中需要久站，也因為靜脈曲張找過徐展陽醫師看診，今天更了解疾病的成因跟治療方式，以後會多加注意自己的生活習慣。藉由衛教講座，讓更多民眾知道早期發現、及早介入的重要，徐展陽醫師也提醒，若有相關症狀，應及早至心臟血管外科就診，避免延誤治療導致病情惡化。

（撰文/周子寧；圖片/傅長新）