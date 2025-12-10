台北慈院Power Apps工作坊 推動臨床數位應用

台北慈濟醫院於今年度12月9日至10日舉辦Power APPs工作坊。

台北慈濟醫院致力推動數位轉型、落實資料無紙化，護理部自2024年起辦理Power Apps工作坊，輔導各家醫院開發與應用。並於2025年12月9日至10日舉辦第二場工作坊，由醫務部智慧醫療創新中心朱家慧高級專員、微軟蔡青樺顧問擔任講師，針對設計思維、流程分析與基礎實作等進行授課。本次除了院內同仁，恩主公醫院、署立台北醫院、羅東博愛醫院、景美醫院、中英醫院、馬偕醫院均派員參與，現場共六十位學員透過交流與實作，希望促進數位醫療應用發展，降低護理人員臨床作業負擔。

趙有誠院長致詞指出，各家醫院參與衛生福利部健康台灣深耕計畫，投入Power Apps的開發，盼藉此減輕護理人力負擔。台北慈濟醫院致力運用科技優化臨床業務流程，期望藉由本次交流分享既有成果與經驗，協助第一線護理工作減輕負擔。

台北慈濟醫院護理部全面導入Power Apps應用，包含交接、點班等業務皆以此進行數位化管理。吳秋鳳主任表示，今日課程聚焦於初階Power Apps的實務應用，考量多數學員首次接觸課程，現場安排種子教師協助，於實作階段提供指導與問題解決。並提及明年台北慈濟醫院預計舉辦相關競賽，讓各醫療團隊得以檢驗並分享研發成果，盼學員把握實作機會，將成效帶回各院內推動。

過去一年，台北慈濟醫院與微軟合作，共同進行教育訓練與APP開發。因此本次課程設計，由院方負責醫療專業與系統整合課程，確保APP成果能兼顧臨床端與資訊端需求；微軟講師則透過案例教學提供技術指導。朱家慧高級專員指出:「工作坊的課程重點在於提升學員們的資訊能力，讓大家在遇到資訊問題時能自行排除，除了提高醫院整體的解決問題能力之外，更能優化臨床作業流程。」微軟蔡青樺顧問則以「Power Apps行動化應用程式」、「Power Automate自動化雲端流程」及「工作上的AI助理」為主題，介紹臨床作業輔助APP的設計竅門。她提到：「建置過程會經歷流程拆解與優化，拆解的重點在看清現況需求與痛點，而優化則是思考如何實現理想流程。」她也指出，臨床人員具備使用者需求視角，只要掌握流程拆解並熟悉工具，就能打造更貼合臨床的應用程式。並提醒：「AI是協助工具，而非主導，仍需從使用者與問題本身出發，才能真正落實實用性。」

在講師引導下，學員們於課程中積極交流設計想法，並與種子教師討論實作問題。護理部吳定亞護理長分享，此次工作坊選擇設計借還物記錄APP，有助於單位掌握物品管理流程，「過往使用一式兩聯紙本，不僅常發生物品或表單遺失情況，也增加作業負擔。」她表示，雖然未具程式經驗，但依循課程步驟並輔以AI工具，逐步完成應用雛型。中英醫院護理部王玲玲主任亦指出，本次開發主題為全院性在職教育，期盼未來能於各單位實際運作，協助評鑑流程更加順利。

台北慈濟醫院藉由舉辦Power Apps工作坊，協助院內外醫護團隊優化臨床作業與流程效率，提升醫療品質，為民眾創造更安全、便利的醫療環境。

