台北房價大洗牌！科技題材助陣 南港、內湖、北投逆勢領漲

全台房價進入修正期，台北市房價也出現大洗牌，但具科技話題的南港、內湖、北投仍逆勢走揚。（圖／記者陳韋帆攝影）

全台房市受限貸令與信用管制影響急速降溫，台北市房價結構正經歷一場大洗牌。中信房屋研展室副理莊思敏表示，在整體市場進入盤整期之際，具備科技產業、企業進駐及重大建設利多的區域，仍能吸引自住與置產族進場，支撐房價展現韌性。特別是南港與內湖區，在產業題材加持下逆勢領漲，成為北市房市的領頭羊。

據實價登錄，近一年台北市南港區平均房價由每坪78.6萬元攀升至83.5萬元，年漲幅達6.2%居全市之冠；內湖區則由71.9萬元上漲至75.1萬元，年增幅4.5%排名第二，中正區與北投區年漲幅亦皆超過3%，分別為列第三、第四；反觀信義、大同及中山區等傳統蛋黃區，因基期已高且買方追價保守，房價出現1.1%~2.4%修正。

台北市近一年房價統計。（圖／中信房屋提供）

港湖區受惠產業園區與東區門戶計畫 輝達研發中心入駐帶動剛性需求

莊思敏表示，南港與內湖區房價表現亮眼，主要歸功於建設與產業題材的雙重加持。內湖擁有成熟的科學園區，而南港則匯聚了高鐵、LaLaport、軟體園區及中信金融園區，更有輝達（NVIDIA）研發中心進駐。

她說，「東區門戶計畫」的持續推進，顯著提升了港湖地區的能見度，大量就業人口進駐轉化為穩定的剛性購屋需求。這類有實質產業支撐的區域，在房市盤整期間抗跌性更強。相比之下，部分房價基期已高的傳統商圈，在政策限制下民眾貸款難度提高，交易量大幅萎縮，價格隨之進入合理修正。

北士科與環狀線推升北投房價 精華區進入高檔盤整下修空間有限

中信房屋莊思敏指出，北投區近一年漲勢亦不容小覷，受惠於北士科開發、輝達台灣總部議題及捷運北環段規劃，吸引眾多建商與購屋族布局。

她說，部分北士科新建案單價已站上120萬元，進一步拉抬區域行情。至於信義、中山等精華區的房價回檔，並非行情失守，而是受到控管政策影響後的「高檔盤整」。展望後市，台北市擁有穩定的就業人口與居住需求，特別是具備產業題材、捷運優勢及危老都更潛力的路段，長期看漲動能依然強勁。

