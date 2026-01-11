台北房價逼出極限選擇！7坪小套房自住行不行 過來人現身說法

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

在台北想要「買得起又住得下」，真的越來越難。近日一名網友分享自己的購屋經驗，透露自己在前年底於台北市購入一間權狀僅約7坪的小套房自住，單價接近每坪100萬元，地點卻相當精華，步行3分鐘到捷運站、騎車10分鐘內可到台北車站。雖然空間小到連客廳都沒有，但實際住起來卻意外滿意，也讓他忍不住好奇，「真的有人會買這麼小的套房來自己住嗎？」

在台北想要「買得起又住得下」，真的越來越難。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「想問有人在台北買小套房自住嗎？」為標題發文表示，自己其實也說不太清楚現在台北所謂的蛋黃、蛋白區怎麼劃分，但可以確定的是，這間小套房交通機能極佳，生活便利性高，屋齡在20年以內。

他坦言，小套房最大的缺點就是「真的很小」，只能一個人住，沒有公共空間，生活與休息幾乎都在同一個區域完成。原PO直說，自己目前住得算開心，只是也清楚這樣的房型，市場上多半被視為投資或出租用途，自住族似乎是少數，才會上網詢問是否有人有相同選擇。

貼文曝光後，引發不少網友討論，「當然有，中山區與萬華超級多」、「如果真的想買我會貸款，但是台北市要貸款最少要12坪，比較容易貸款」、「請問頭期要背多少啊！也想買一間小套房再慢慢換」，也有網友表示，「不會，權狀至少15坪才考慮，除非捷運1分鐘」。

