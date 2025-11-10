台北房市持續量縮「9年來最慘」 蘇金城：房仲關店潮將至

台北房市10月交易量持續萎縮，北市仲介公會理事長蘇金城表示，今年恐將會是近9年來最慘的一年。（圖／林榮芳攝）

10月份時序進入房市傳統旺季，但台北整體房市一點都不旺，甚至還微幅衰退，顯示在行政院打開房貸水龍頭後仍無法挽回市場信心。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，今年台北市房市恐將會是「近9年來最悽慘的一年」，他也呼籲，若12月份理監事會議對信用管制仍然聞風不動，明年農曆年之前就會有明顯關店潮，甚至大建設公司也可能支撐不住而倒閉。

根據台北市地政局的統計，10月份台北市建物買賣移轉棟數呈現萎縮之勢，只有1,758棟，與9月份比較起來，微幅衰退0.95%，是一幅旺季不旺的格局，單月交易量仍然不足2,000件，12個行政區當中松山區、信義區、大安區及中山區表現較為亮眼，都有兩位數字的正成長，買盤有轉進市中心蛋黃區的趨勢，反而先前頻頻被點名輝達海外總部可能落腳的北投、士林、南港等交易量都出現有感的衰退。

根據台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，5月中旬輝達執行長黃仁勳宣布要在台北市設立海外總部，就牽動台北市房屋交易的敏感神經！期間更傳出輝達屬意的北士科土地可能生變，讓不少高檔進場的投資客更是擔心受怕。所以在10月份的個別行政區交易量就出現了明顯消長情形。

此外，蘇金城也指出，9月初雖然行政院強力主導，將新青安房貸排除在銀行法第72-2條之外，稍稍轉開了房貸的水龍頭，但是對台北市高單價、高總價的房市幫助仍然不若其他的五都來得大。再者，央行延長換屋族切結期限到一年半，在實務上個別銀行怕麻煩的情況下，讓換屋族還是很難成功的換屋，在在都影響市場的交易數量。

據了解，第四季本來應該是屬房市傳統旺季，但從台北市10月份的房市表現來看，就是一幅旺季不旺的樣子，接下來的最後2個月即使是有拉抬尾盤的情形，實際上也很難挽回整體頹勢。

以目前台北市前10月房市交易量只有19,058棟來看，今年台北市全年度的房屋交易量恐怕只有2.2萬棟左右，恐會創下2016年房地合一稅實施以來近9年的最低紀錄，現在台北市房仲家數雖然還沒有明顯變動，但實際上有不少業者是苦撐待變。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城呼籲，政府還是要關心房地產相關從業人員的生計，凡事過猶不及，希望央行12月份的理監事會議能夠放寬部分選擇性信用管制，如果12月份的理監事會議對於信用管制仍然聞風不動，明年農曆年之前就會有明顯關店潮出現。

此外他也提到，這波受交易量萎縮衝擊的不會只有房仲業者而已，甚至檯面上的大建設公司也都有可能支撐不住而倒閉，像最近傳出的三圓建設這麼大的公司都會因區區2,000萬元而跳票，這反映出的恐怕不會只是冰山的一角。

