台北房市最旺十大捷運站！景安站交易爆量奪冠 海山站買到坪數最寬敞
記者陳韋帆／台北報導
台北房市交易最旺十大捷運站出爐！據實價登錄，大台北總價1,500萬內中古屋交易，景安站交易量最高，海山站則可以買到最大坪數，而台北市房價居高不下，此次僅中山國小站上榜。房仲指出，景安站近年在中和新蘆線、環狀線雙捷運機會下，買氣居高不下，奪冠不令人意外。
據實價登錄，統計近一年大台北各捷運站點周邊房市交易價量，1,500萬以內的中古住宅交易量前十名，新北市景安站217件居冠、平均單價58.7萬；中山國小站146件、平均單價76.2萬，是台北市唯一上榜的捷運站；海山站是榜上平均坪數最大的捷運站，23.6坪；新埔民生站則平均屋齡最年輕，僅15.7年。
捷運景安站有環狀線、中和新蘆線加持奪冠
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，景安站為中和新蘆線與環狀線雙捷交會點，交通便利、商圈成熟、房價具競爭力，吸引自住族搶進。事實上對預算有限、又重視居住空間的購屋族而言，海山站、景平站、南勢角站與三和國中站都是熱區。
她說明，海山站位於土城核心區，近年受暫緩重劃區建設帶動，發展潛力高；南勢角與景平站屬南勢角商圈，食衣住行樣樣不缺；三和國中站以老公寓與華廈為主，公設比低、單價親民，對希望貼近台北生活圈的購屋族具吸引力。
新埔民生站屋齡最年輕 小宅產品受青睞
榜上唯一屋齡較新的捷運站為新埔民生站，周邊住宅平均屋齡15.7年。陳金萍分析，該站為板南線與環狀線交會點，鄰近新埔與江翠商圈，生活機能完善、交通便利，吸引建商推出中小坪數產品。
不過，她也提醒，近年房價高漲，建商以「小坪數換低總價」策略推案，使該區出現不少坪數小但單價高的住宅。雖有助於減輕購屋負擔，但民眾購屋前仍應了解市場行情與自身需求，審慎評估資金與生活機能，才能買得安心、住得舒適。
