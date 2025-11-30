台北手搖店出事！他喝珍奶大力吸出「1整隻蟑螂」超噁畫面曝

生活中心／綜合報導

台灣人相當愛喝手搖飲，珍珠奶茶更被視為台灣的國民小吃之一。不過，日前一位民眾在台北美麗華的連鎖手搖飲「日出茶太」購入 2 杯珍奶後便當場開喝，只不過他喝到一半發現其中一個珍珠口感似乎「怪怪的」，沒想到竟是完整的蟑螂屍體。該民眾氣憤在店家 Google 評論附上照片與留言，痛批：「整個人胃都翻了。」



該網友上網控訴喝到蟑螂過程。（圖／翻攝Google）該民眾 29 日在該店家 Google 評論區中，附上多張照片並寫下：「我在這家店的奶茶裡喝到了一隻完整的蟑螂。今天在美麗華 B1 的 ChaTime 購買了兩杯飲料，其中一杯在喝到一半時吸到一個異物，吐出來後發現是一隻完整的小蟑螂。這是我第一次遇到這麼嚴重的食品安全問題，當下反胃到無法忍受，之後也因為噁心嘔吐了多次。」他進一步表示，自己已拍照存證，並保留飲料、珍珠與異物本體。兩杯飲料使用同一批原料，因此「這不是單杯的問題」。



業者向該民眾致歉。（圖／翻攝Google）

該民眾強調，這不是簡單退費能解決的食品安全事件。他表示：「我將在隔日向美麗華管理處正式反映，也會向相關單位通報，並追蹤店家的後續處理。希望店家能嚴肅面對此事，改善衛生狀況，保障消費者的食品安全。」對此，當事業者也留言回應：「感謝您的反映，針對此情況，我們已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質。為協助您處理後續退款及補償事宜，煩請您私訊 Chatime 日出茶太 FB 粉絲團，我們將盡快為您安排專人服務。」

