台北才爆隨機攻擊「舉槍造勢被罵爆」 謝龍介扯軍購：再影射就更敏感了

記者陳思妤／台北報導

北捷近日才發生隨機攻擊案造成4死11傷，然而國民黨副主席季麟連25日竟在台上拿出一把「手槍」，要國民黨立委謝龍介「開一槍」，預祝謝龍介旗開得勝。引起爭議後，謝龍介今（26）日稱，是要鳴槍起跑、打擊黑金、維護治安，還扯到軍購1.25兆買很多武器。最後被問到不擔心會有模仿效應嗎？謝龍介又說，「就是這樣，不要再影射了，再影射就更敏感了」。

國民黨確定徵召立委謝龍介二度參選台南市長，25日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更在舞台上親自組裝「手槍」，還拿給謝龍介要他「開一槍」，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。

但近日才發生北捷隨機砍人案，此時拿槍引起爭議，謝龍介今天受訪時稱，送一把槍是鳴槍起跑、打擊黑金跟官商勾結，還有維護治安、守護城市的安全。他還大酸，民進黨初選火熱，不需要轉移焦點，知道民進黨很怕想起現在官商勾結非常嚴重，害怕想起88槍跟台南市的治安敗壞，但不需要轉移焦點。

謝龍介還扯，軍購1.25兆，「民進黨不是說每個派出所還要發刺針飛彈嗎？」所以軍購買這麼多，這只是個鳴槍起跑，沒有其他用意，往正面是要打擊黑金跟官商勾結，要維護治安、守護城市安全。

謝龍介也強調，那是BB槍，若是真的槍就真的觸法了。他坦言，活動現場是有點震撼，但是意思就是要勇敢面對黑金、官商勾結，勇於接受挑戰，最主要是維護治安跟守護城市安全。

但媒體追問，這時候在台上拿出槍，不擔心會有模仿效應嗎？謝龍介則稱，已經講了是鳴槍起跑，「就是這樣，不要再影射了，再影射就更敏感了」。

