台北招商引資上看300億 市議會舊址ROT案下半年啟動

財政局胡曉嵐局長表示，今年市府預估可推出都市更新、捷運土地開發及文化資產活化等20件以上民參案件，有望引入300億元民間資金。（孫敬攝）

台北市政府去年已完成21件民參案件簽約，民間投資金額近140億元。展望今年，市府預估可推出都市更新、捷運土地開發及文化資產活化等20件以上民參案件，有望引入300億元民間資金。其中，位於台北車站旁「台北市議會舊址設定地上權案無償提供使用空間ROT案」預計於今年下半年啟動招商，結合歷史記憶與科技互動的城市展演空間，展現台北過去、現在與未來的文化亮點。

財政局胡曉嵐局長指出，回顧去年市府公共建設招商，範圍涵蓋都市更新、捷運土地開發及文化資產活化，已完成21件民參簽約案件，民間投資金額近140億元，今年已有7件公告招商中的案件，預計全年可推出20件以上民參案件，引入民間投資約300億元。

台北市議會舊址設定地上權案無償提供使用空間ROT案，基地位於忠孝西路與中山南路交叉口，目前現址持續施工中，市府規劃將其1至8樓、總面積約7676平方公尺（約2322坪）的空間採ROT模式招商，財政局表示，該案目標在今年底前公告招商。市府在辦理地上權招標時，考量該土地最初由私人捐贈，具備深厚的歷史背景與文化資產價值，因此特別要求開發商須回饋部分空間供市府無償使用。

除了大型開發案，財政局針對小型市有土地，除開放里長與在地民眾申請綠美化，為因應日益增長的電動車需求，市府積極盤點適宜土地規劃為充換電站。繼去年成功標出大同區及文山區2處電動車充換電站標租案，目前正與台電合作盤點更多場址，預計於1月底公告南港區充換電站標租案。胡曉嵐補充，此類標租案多採5年為期的短期租賃，根據不同土地的大小與回收條件設計招租合約。

