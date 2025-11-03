台北指南宮、七堵慶濟宮宗教交流

台北指南宮主委高超文率團蒞臨基隆七堵慶濟宮進行宗教文化交流，基隆市副市長邱佩琳應邀出席，與副議長楊秀玉共同歡迎指南宮一行到訪。（巿府提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

台北指南宮主委高超文三日率團蒞臨基隆七堵慶濟宮進行宗教文化交流，基隆市副市長邱佩琳應邀出席，與副議長楊秀玉共同歡迎指南宮一行到訪，並祝福活動圓滿成功，祈願雙方交流深化宗教情誼，持續發揮信仰凝聚的力量。

邱佩琳致詞時表示，指南宮是北台灣重要信仰中心，創建至今已有一百三十六年，不僅在宗教傳承上成就卓著，更積極推動宗教、教育、藝術、文化、慈善及自然生態等多元志業，讓宗教精神能以更貼近生活的方式深入社會各層面，令人敬佩。

邱佩琳也肯定七堵慶濟宮在在地信仰及社會關懷上的努力。慶濟宮長年致力推廣媽祖信仰與傳統文化，不僅每年舉辦贊普與歲末濟助活動，關懷弱勢民眾，近年更積極舉辦媽祖-孔明文化祭及魁星文化祭，推廣宗教教育與在地文化，成為基隆社區信仰與公益結合的重要典範。

此次交流特別恭請七堵慶濟宮孔明聖尊出巡駐駕台北指南宮。（巿府提供）

此次交流特別恭請七堵慶濟宮孔明聖尊出巡駐駕台北指南宮，七堵慶濟宮主委柯金標、指南宮主委高超文、副議長楊秀玉、孔明廟主委林耀南及道長李游坤等人皆共同討論相關規劃，期盼促成這項宗教盛事，延續信仰連結與文化交流的善緣。

邱佩琳強調，宗教交流讓城市之間建立更深的情誼，也讓信仰與文化相互滋養。基隆是一座充滿包容與人情的城市，市府會持續支持各宮廟在信仰傳承、文化推廣與公益服務上的努力，讓善的循環在城市中持續延展。