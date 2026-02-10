台北指標豪宅代表作！走進 One Park Taipei 元利信義聯勤，雙拼格局演繹三代幸福共居的奢雅空間

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 L′atelier Fantasia 繽紛設計

當代高端住宅已然超越單純的居住機能，躍升為彰顯身份、生活態度與文化底蘊的舞台。在繽紛設計總監 Idan 的獨到美學視角下，這座位於台北指標豪宅「元利信義聯勤」的雙拼豪宅，被賦予了更深層的意義。從宏偉的空間尺度、流暢的動線規劃，到每一件精挑細選的家具與設備，無不細膩地描繪出居者對卓越品味與高端生活方式的極致追求，將居所昇華為充滿儀式感與情感連結的私人藝術殿堂。



200 坪雙拼豪宅以大器玄關揭開居家序曲。金色穹頂刻畫歐式豪宅的奢華氣度，中央陳設隨季節更迭的花藝作品，搭配Hermès水晶吊燈傾瀉而下，光影流轉之間，鋪陳尊榮入室的儀式感。地坪以大面積拼花石材細膩鋪陳，將藝術與生活完美融合，展現台北指標豪宅獨有的迎賓氣勢。延續玄關的場域敘事，室內空間以三大動線串聯公私生活。設計上巧妙利用雙拼格局，一側配置為寬敞客廳，另一側則整合餐廳、西式開放式廚房與中式內廚，打造層次分明卻流暢串連的互動空間。餐飲空間以宴飲待客為核心，規劃寬敞大圓桌；人字紋木地板轉為白紋大理石地坪，界定出用餐空間。西式中島吧檯與開放式西廚三大機能區，無論是家庭聚餐或親友宴會皆能優雅從容。開放式西廚選用德國 bulthaup 系統廚具，展現頂尖工藝與現代極簡美學；內廚則配備 BELEGA 倍利嘉高階設備，其水幕式除油煙設計與紅外線保溫功能，細膩滿足中式料理的多元需求。這種雙廚配置不僅提升烹飪效率，更彰顯生活品味的層次與細緻，為高端企業主量身定制無與倫比的餐敘體驗。



呼應屋主對美酒與藝術的熱愛，特別設計一座兼具美學與機能的恆溫恆濕酒窖。空間以精緻層架搭配間接照明，細膩烘托每瓶珍藏佳釀的獨特風采，同時導入智能溫濕控制系統，打造近乎博物館等級的理想儲藏環境，彰顯屋主作為收藏家的非凡品味。相鄰書房則位於轉角視野最佳處，配置北歐復古家具與高階音響設備，形塑一處專屬於沉思與音樂沉浸的靜謐領域，讓生活美學在靜默中持續醞釀。

主臥衛浴空間延續建築詩人 Peter Zumthor 的設計精神，透過細緻分區，將淋浴區、如廁區與泡澡場域獨立配置，特別規劃的泡澡區更成為一處靜謐冥想的儀式性空間，讓日常清潔轉化為深層自我對話的心靈時刻。整體風格融合新古典語彙與現代線條，從家具選搭、材質運用到光影層次，處處展現對生活質感的追求，使這座雙拼豪宅化為一種藝術與情感交織的生活實踐場域。

