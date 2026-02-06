台北捐血中心血庫告急 B型、O型血剩不到4天

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）近期氣溫變化大，捐血人數下降，台北血庫告急，根據最新統計，血液庫存量只剩4天用量急缺，其中B型僅剩4天，O型3.3天更是瀕臨警戒線，台北捐血中心呼籲民眾踴躍捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。根據台灣血液基金會統計，目前全台血液庫存量為5.1天，O型只剩4.3天，A型僅剩5.4天、B型5.8天、AB型6.5天。

各地區中，以台北捐血中心情況最險峻，血庫僅夠用4天，A型剩4.6天、B型4.0天、O型3.3天、AB型6.4天；新竹中心血庫則為7.0天、台中中心4.3天、高雄中心5.9天。

近期氣溫變化大，台北捐血中心今天透過新聞稿說明，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。

「春節連假期間醫療用血需求不會因假期而減少。」台北捐血中心疾呼，盼符合資格的民眾，把握春節前時間抽空踴躍挽袖捐熱血，以實際行動守護醫療量能，因為生命無法等待，每一袋血液都是病人延續希望的重要力量，可以讓更多病人安心過好年。

為擴大血液來源，穩定醫療用血需求，114年7月2日起捐血年齡限制放寬為16歲至70歲。血基會提醒，逾65歲捐血者，只要符合捐血者健康標準，以及有2年內捐血紀錄經評估適宜即可捐血；逾70歲捐血者，依法仍應取得醫師同意。（編輯：張雅淨）1150206