台北捷運、雙北公車1/3起手機一掃就能搭車！如何使用手把手一次教你

通勤族看過來！台北捷運與雙北公車的支付方式大躍進，北捷自今（2026）年1月3日起，全線閘門支援「QR乘車碼」和「信用卡感應」進站；雙北公車部分，也有五家業者同步開放QR乘車碼搭乘，兩者支援項目不盡相同，但只要手機在手，都能輕鬆進出捷運閘門、搭公車，便利度大幅提升。究竟哪些支付平台可以掃碼搭車？搭捷運、搭公車時又該怎麼做呢？Yahoo新聞編輯室把手把一次教你！

看更多》1月新制懶人包：最低工資漲至2萬9500元、生育補助每胎10萬、病假還有全勤拿

廣告 廣告

未來搭乘北捷，手機在手，就能開啟QR乘車碼或用信用卡感應搭車！（示意圖／Getty Images）

北捷「手機QR乘車碼」，支援哪些業者？

北捷官網指出，今（2026）年1月3日起，支援以下17家業者的QR乘車碼掃碼搭捷運，包含：悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay，以及TWQR（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司）。

至於大家熟悉的LINE Pay Money，因系統開發、測試尚未完成，現階段還無法使用。暫定今年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期將另行公告。

北捷「手機QR乘車碼」，搭乘時要怎麼用？

讀者朋友一定想問，要怎麼用手機QR乘車碼搭捷運？哪裡可以找到這組QR乘車碼？很簡單，跟著下方步驟，即可進行：

1. 先確認自己有使用上述17家業者的服務。

2. 搭車時，打開支援的App。比如你有使用街口支付，那就打開街口支付；有使用iPass Money，則打開iPass Money。

3. 點擊開啟乘車碼功能後，手機會顯示一組QR乘車碼。

4. 將手機螢幕調整至最高亮度，方便系統辨識。

5. 把這組QR乘車碼，靠近捷運閘門口上方顯示的「掃碼」處，便能成功進站。

台北市政府交通局有提供iPASS Money、悠遊付、iCash Pay、街口支付、全支付如何叫出手機QR乘車碼的相關說明，大家可以照著圖示一步步操作，相當容易。

-

ㄦ

ㄕ

ㄕ

悠遊付、iPASS Money、icash Pay、街口支付、全支付電子支付，開啟QR乘車碼方式。（截圖取自／台北市政府交通局）

接著，進入捷運站後，記得感應上方「QR乘車碼感應區」，才可順利進站。

北捷閘門多元支付感應區圖示，使用QR乘車碼者，請感應上方區域。（截圖取自／台北捷運 Metro Taipei）

北捷「手機QR乘車碼」，使用時要注意什麼？

用手機QR乘車碼搭乘北捷時，務必注意以下六大事項，才能順利搭乘哦！

若餘額為負值，無法搭乘。

QR乘車碼僅限一人使用，不得多人共用。旅客應妥善保管，並避免以翻拍、截圖等方式複製流出。

進出閘門，一定要使用同一支付工具。不同支付工具的QR乘車碼，視為不同票卡。倘若旅客進站後，更換支付工具出站，例如用悠遊付進站、用iPASS MONEY出站，會因為進出站QR乘車碼不同，而無法順利出站。

進入閘門通道前，請先開啟QR乘車碼，並把螢幕開至最亮以便感應。

因手機遺失、故障或電力耗盡，導致無法顯示QR乘車碼，請洽詢問處以其他方式繳付車資。

如無法開啟QR乘車碼或有餘額相關問題，請洽各支付業者。若開啟QR乘車碼後無法進出閘門，請洽詢問處。

北捷「信用卡」搭車，開放哪些銀行？

手機QR乘車碼之外，北捷這次也開放信用卡搭乘。不過，要注意的是、1月3日僅開放台新銀行信用卡感應搭車；7月後，才會開放其他VISA、MasterCard、JCB的感應信用卡搭車，實際開放時間依公告為主。

北捷「信用卡」搭車，搭乘時要怎麼用？

如果想以信用卡搭乘北捷，現階段只能使用台新銀行信用卡。搭乘時，記得帶該張信用卡，並於進站時感應閘門下方「信用卡感應區」，便能順利進站。

北捷閘門多元支付感應區圖示，使用信用卡者，請感應下方區域。（截圖取自／台北捷運 Metro Taipei）

北捷「信用卡」搭車，使用時要注意什麼？

用信用卡搭乘北捷時，務必注意以下五大事項，才可順利搭乘哦！

現階段，僅台新銀行發行的「卡面印有感應圖示」的VISA、Mastercard、JCB信用卡與簽帳金融卡，才能感應過閘。

感應icon如上圖紅框處，請認明有此圖示的信用卡，才可用於感應過閘門。

使用感應式實體信用卡時，進出閘門皆須使用同一張信用卡。

持聯名卡時，儲值卡和信用卡屬於不同支付工具，兩者感應區域不同。若欲使用儲值卡扣款，請感應儲值卡區域（上方）；如欲使用信用卡扣款，則請感應信用卡區域（下方），請見下圖。

持聯名卡時，儲值卡及信用卡屬於不同支付工具，兩者感應區域不同。（截圖取自／台北捷運官網）

使用信用卡搭捷運，採合併每日搭乘金額請款。比如小虎當天搭乘兩趟捷運車資各20元，當日會一次請款40元。

如有異常情形無法使用信用卡，請洽詢問處或發卡銀行。

雙北公車「手機QR乘車碼」，支援哪些業者？

北捷之外，雙北公車也可以使用手機QR乘車碼唷！只要你有使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等App，就能使用手機掃碼搭乘公車。

雙北公車「手機QR乘車碼」，搭乘時要怎麼用？

那麼搭公車時，要怎麼打開手機QR乘車碼呢？很簡單，只要用上方「北捷手機QR乘車碼」方式打開App後，接著按照下圖方式感應，便可順利搭乘！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※台北捷運閘門重置完成 115年1月3日起使用QR乘車碼可搭乘捷運及公車（台北捷運）

※台北市公車、新北市公車及台北捷運115年1月3日起同步開放持交通乘車碼（QR Code）搭車，多元支付更便利（台北市政府交通局）

※多元支付乘車 即將於115年1月上線！（台北捷運 Metro Taipei臉書粉絲專頁）

※如何使用（台北捷運）