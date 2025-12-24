台北捷運中和新蘆線擁擠釀口角 男女互告傷害送辦

（中央社記者王鴻國新北24日電）台北捷運中和新蘆線昨天下午車廂擁擠，68歲杜男與23歲林女發生口角，男不滿女持手機拍攝，出手拍掉後引發肢體衝突，三重警方獲報到場處理，雙方互告傷害移送檢方偵辦。

三重分局今天以訊息說明，台北捷運中和新蘆線在下午6時許下班尖峰時刻，杜男由台北市民權西路站上車時，因車廂人潮擁擠空間不足與林女發生口角。

警方表示，列車由大橋頭站往三重國小站區間，杜男不滿林女拿手機拍攝，出手撥掉手機，雙方發生肢體衝突，現場有乘客通知站務人員，警方獲報到場處理並將兩人帶回警局了解。

由於兩人互告傷害，警方表示，已依規定受理，詢後依傷害罪嫌將兩人移請新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1141224